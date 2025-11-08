銀だこで「ソースたこ焼」食べ放題開催！1089円で好きなだけ食べられるの幸せすぎん...？《10日予約開始》

築地銀だこは、イオングループが開催する「イオン超！ブラックフライデー」の特別企画として「食べ放題（事前予約制）」を実施することが決定。2025年11月10日から、店頭もしくは特設会場で先着順での受付を開始します。

追加料金でトッピング商品も食べ放題に

毎年大好評だという「食べ放題」が今年も帰ってきます。イオンモールおよびイオンに出店する築地銀だこ（対象の37店舗）限定で、「ぜったいうまい！！たこ焼（ソース）」1舟6個入りが何舟でも1089円で45分間食べ放題になります。

実施日は、11月25日から28日の4日間。開催時間は10時30分〜、14時〜、15時〜、16時〜、18時〜、19時〜、20時〜、各回45分制です。

各回最大12人までで、開催時間や定員は店舗ごとに異なります。

料金は、中学生以上が1089円、小学生は594円、未就学児は253円、3歳以下は無料です。

また、追加オプションメニューとして、食べ放題料金にプラス275円で、トッピング商品（定番および期間限定 各6個入り）も食べ放題に。そして、食べ放題料金にプラス242円でソフトドリンクが飲み放題になります。

11月10日から、店頭または特設会場で事前予約の受付を行い、発行された予約票は受け取った当日中に店舗レジで会計を済ませる必要があります。電話での予約はできません。未会計の場合は翌日以降に無効となるので要注意です。

1人につき1つの時間枠、最大4人までの購入が可能。1人で複数枠の購入はできません。スタンプカードは予約の会計時に捺印してもらえます。

実施店舗や予約受付場所、予約開始時間などの詳細は、実施店舗予約会場一覧で確認できます。

また、予約枠が完売となった店舗はこちらに随時掲載するとのことです。

16歳未満の人は保護者の同伴が必須です。

追加オプションメニューは当日でも追加が可能で、中学生以下の場合も同額です。食べ放題開始後に追加した場合でも利用時間の延長はありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部