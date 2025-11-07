¡ÚMLB¡Û¡Ö°úÂà¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡¢¤¢¤È10Ç¯°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¥í¥Ï¥¹¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ë´¶ÌµÎÌ¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¥¯ー¥ë¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹
ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØChris Rose Sports¡Ù¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬½Ð±é¤·¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Íèµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÃ«¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£WS¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ä¤ê¼è¤ê
¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤ÎÂè7Àï¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²óÉ½¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥í¥Ï¥¹¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÂçÃ«¤È¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î¼é¸î¿À¥¸¥§¥Õ¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥óÅê¼ê¤«¤éÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Á¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¥í¥Ï¥¹¤Ï¡ÖËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿²¶¤Ï¥Áー¥à¥áー¥È¤«¤éÇÉ¼ê¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¤â¤¦¡È¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¡É¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ïº¸Èô¤Ë½ª¤ï¤ê2¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢²¶¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬²¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ø¥ß¥®ー¡¢ÍèÇ¯°úÂà¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¡Ø·¯¤ÏËÍ¤È¤¢¤È10Ç¯°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë·¯¤È¥×¥ìー¤¹¤ë¤è¡×
ÂçÃ«¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¢²¶¤Ï¤â¤¦ºÐ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤¢¤È10Ç¯¤â¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÍèÇ¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë·¯¤È¥×¥ìー¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¥¯ー¥ë¤Ê½ÐÍè»ö¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤Ç¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¡¢ÊÌ¤Î¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¤¢¤È1Ç¯¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¤À¤±¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ò²þ¤á¤Æ´õË¾¤·¤¿¡£
Íèµ¨¤âÂçÃ«¤È¶¦Æ®¤·¡¢²ÖÆ»¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£