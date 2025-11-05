11月4日、『文春オンライン』と『FRIDAYデジタル』が、人気ロックバンドMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）のギタリスト若井滉斗と、9人組人気ガールズグループNiziUのメンバーNINAが“親密な関係”であると、そろって報道。人気者どうしの恋愛とあって注目されている。

「11月上旬の連休最終日の夜、若井さんの自宅マンションにNINAさんが訪れ、数時間滞在した後に帰宅したそうです。『FRIDAYデジタル』の記事では、若井さんとNINAさんが親しくなったきっかけが、ミセスのボーカル・大森元貴さんがNiziUに楽曲提供したことからとしています。大森さんがNiziUメンバーと交友を深めていく中、NINAさんが以前から気になっていたという若井さんを紹介され、恋仲に至ったようです。

一方その若井さんは、今年3月にIカップグラビアアイドルの未梨一花さんとのお泊りをスクープされている。そのため今回のNINAさんとの密会は“同時並行”恋愛なのではないかとも疑われています」（スポーツ紙記者）

そんななか、NINAと若井の関係性を如実に表したかのような、過去の共演動画が掘り返されている。SNSで話題になっているのは、2024年4月にミセスが公式YouTubeチャンネルで公開していた、NiziUとのコラボ動画だ。

「当時リリースされて大人気だったミセスの楽曲『ライラック』をBGMに、ミセスのメンバーとNiziUのメンバーが交代で出てくるという形の、30秒ほどのコラボ動画です。最後には全員が集合し、当時から仲良しぶりがうかがえました。ちょうどこのころ、テレビ朝日が主宰する音楽イベント『The Performance』で、両グループが共演するステージが設けられていました。

今回の密会報道で注目されたのは、この動画でのNINAさんの若井さんへの視線でした。二人が同じ画角に入ると、確かにNINAさんの表情が一層豊かになり、口元を隠すなどしてはしゃいでいる様子がうかがえます。さらに最後には、NINAさんがエアギターするような仕草が垣間見え、これも『ギタリストの若井さんを意識してのことではないか』とも指摘されています。もちろん、ショート動画の中ですから、アイドルらしく、いつも通りの笑顔で振るまっていたとも取れますが……。

この様子が、現在Xで《ニナの視線が若井くんにロックオン！》《ニナの視線、わかるわ―》《女の顔してる》などと言われているんです。一方、『いつもどおりのNINAにしか見えない』といった反論もあり、ちょっとした論争になっています」（同前）

今から1年半ほど前に公開されているこの動画。果たしてこの時期からNINAの心が若井へ向いていたのかは定かではない。しかしお互いのファンからすれば、これまでの両グループの共演の様子も、平常心では見られないものになってしまったのかもしれない。