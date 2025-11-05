阪神は４日、球団ＯＢで今季はタイガースアカデミーのコーチを務めた桑原謙太朗氏（４０）が、投手コーチに就任すると発表した。背番号は８１で担当は未定。西宮市内で会見に臨んだ同氏は、３２歳シーズンで最優秀中継ぎ投手のタイトルに輝いた自身になぞらえ、３０歳以上の投手の奮起に期待を寄せた。

黄色いストライプのネクタイに猛虎魂を宿らせて、タテジマ投手陣に思いをはせた。「１２球団トップの投手力を持ってるチーム」。藤川監督は速球派リリーフ右腕の台頭を来季の課題に挙げたが「投手は何枚いてもいい。主力が疲れたときに上がってこられるピッチャーがいれば、戦力の強化につながる」と使命感を燃やした。

自身が遅咲きだったからこその思いがある。「若手の活躍が著しいので、ベテラン選手の底力に期待していきたいなと思います」。今季はリーグ断トツのチーム防御力２．２１を誇ったが、上積みにはベテランの力が不可欠とにらむ。

「僕が活躍したのが３０を過ぎてからだったので、それも踏まえて、今いる３０を越えている人には頑張ってほしい」。チーム最年長で３４歳の西勇は今季未勝利だけに、巻き返しが求められる。ブルペンを支えた“オーバー３０”の岩崎、岩貞、島本も、球団初の連覇へ老け込んではいられない。

現役時代は真っスラを武器にタイトルホルダーの称号を得たが、勝負球の継承にこだわりはない。「個性なので。特徴を生かしてしっかりやっていけばいい、というのを伝えていきたい」。盤石投手王国のさらなる進化へ、指導者として力を尽くす。