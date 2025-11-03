人気女優がワールドシリーズへ

ドジャースの連覇で幕を閉じたワールドシリーズ。マーベル作品にも出演した女優が、ドジャースタジアムでの観戦を報告した。球場に訪れていたのはブリー・ラーソンさん。SNSでの投稿にはファンから「ワオ、愛してる」「ドジャースを救えなかったようだ」と多くのコメントが集まっていた。

ラーソンさんはマーベル作品の「キャプテン・マーベル」や、「ワイルド・スピード」などに出演。アカデミー賞主演女優賞を受賞したこともある。

10月29日（日本時間30日）のワールドシリーズ第5戦では、ドジャースは敗戦。カリフォルニア州出身のラーソンさんはインスタグラムを同日に更新し、「ドジャースが負けてしまったので、ドジャードッグしか楽しめなかった！」と綴った。

投稿にはドジャースのシャツとウエアを着た写真や、三塁側内野席からネクストバッターズサークルでスイングする大谷翔平投手をズームする動画も添えられていた。人気女優の報告には「なんでそんなにクールなの？」「昨晩はキャプテン・マーベルでさえドジャースを救えなかった」「ジェイズも応援して！」「うわー、素晴らしい席だったんだ」「ブルージェイズのジャージを着た方がずっと似合うよ」などと様々なファンからコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）