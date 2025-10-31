板野友美、現在の体重を明かし“美と健康かなえる”ダイエットに挑戦 自流の減量のコツも紹介「努力家なともちんすごく素敵」「参考になります」
元AKB48のメンバーでタレント・実業家の板野友美（34）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ともちんのリアルなダイエット記録」などと題し、インナーケアを意識した健康的なダイエットに挑む様子を披露し、現在の“リアルな体重”も公開した。
【動画】自宅キッチンでの朝食作りも！板野友美の“リアル”なダイエット生活
冒頭「今日からダイエットと体作りの見直しをしたいと思います」と語り始めた板野は、最近スキンケアを除く体作りがサボりがちになってしまっていたこと、出産前には体重が戻っていないことなど、今回減量に取り組む理由を説明。食事制限と運動をバランスよく取り入れ、美と健康をかなえるダイエットに挑むと宣言した。
体重計に乗ると数字は「43.3キロ」を記し、目標体重を出産前の「39キロ」に設定した。
動画では、朝イチには「酵素」を飲む、ジムで適度にトレーニングする、外食の際は注文するメニューを意識するなど、ダイエット中の日々の様子を細かく紹介。朝ごはんを手作りする場面では、“朝だからこそ”豚バラ肉を食べる、適度に炭水化物を食べるなど、メリハリも付けていた。
また、空腹時にアーモンドミルクや豆乳、オーツミルクといったドリンクを挟むのが板野流。「ごはんの前とか、先に飲み物を飲んで胃を膨らましてから食べるとがっつかずに済む」と伝えた。
2週間後、再び体重計に乗ると「39.6キロ」で、見事に目標を達成。板野は「えー！うれしい」と喜び、「3キロ痩せて変わったのは、脚が痩せた気がします。あとね、おなかもペタンコになった気がします」と話し、今度は現状キープを目標に掲げていた。
コメント欄には「すごいな〜〜」「努力家なともちんすごく素敵で憧れます！」「料理のこともスタイル維持のことも、ほんと努力家。参考になります」「どんなともちんも美しいけど、徹底して管理できるとこがさすがプロで素晴らしいです!!!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】自宅キッチンでの朝食作りも！板野友美の“リアル”なダイエット生活
冒頭「今日からダイエットと体作りの見直しをしたいと思います」と語り始めた板野は、最近スキンケアを除く体作りがサボりがちになってしまっていたこと、出産前には体重が戻っていないことなど、今回減量に取り組む理由を説明。食事制限と運動をバランスよく取り入れ、美と健康をかなえるダイエットに挑むと宣言した。
動画では、朝イチには「酵素」を飲む、ジムで適度にトレーニングする、外食の際は注文するメニューを意識するなど、ダイエット中の日々の様子を細かく紹介。朝ごはんを手作りする場面では、“朝だからこそ”豚バラ肉を食べる、適度に炭水化物を食べるなど、メリハリも付けていた。
また、空腹時にアーモンドミルクや豆乳、オーツミルクといったドリンクを挟むのが板野流。「ごはんの前とか、先に飲み物を飲んで胃を膨らましてから食べるとがっつかずに済む」と伝えた。
2週間後、再び体重計に乗ると「39.6キロ」で、見事に目標を達成。板野は「えー！うれしい」と喜び、「3キロ痩せて変わったのは、脚が痩せた気がします。あとね、おなかもペタンコになった気がします」と話し、今度は現状キープを目標に掲げていた。
コメント欄には「すごいな〜〜」「努力家なともちんすごく素敵で憧れます！」「料理のこともスタイル維持のことも、ほんと努力家。参考になります」「どんなともちんも美しいけど、徹底して管理できるとこがさすがプロで素晴らしいです!!!!」など、さまざまな反響が寄せられている。