「TOPIX先物」手口情報（29日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限9578枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9578枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9578( 9578)
ソシエテジェネラル証券 6729( 6729)
バークレイズ証券 2602( 2602)
ゴールドマン証券 1810( 1590)
ビーオブエー証券 1357( 1357)
JPモルガン証券 1058( 1058)
モルガンMUFG証券 567( 567)
UBS証券 526( 526)
シティグループ証券 316( 316)
サスケハナ・ホンコン 305( 305)
ドイツ証券 292( 292)
日産証券 278( 278)
HSBC証券 175( 175)
SBI証券 200( 164)
BNPパリバ証券 119( 119)
広田証券 37( 37)
みずほ証券 32( 32)
野村証券 29( 29)
インタラクティブ証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース