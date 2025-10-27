「人間は一直線な存在じゃない」コンプラ疲れの時代に刺さる…朝ドラ『ばけばけ』が挑む「正義なき人間ドラマ」

NHK朝ドラ『ばけばけ』は、朝ドラなのに夜っぽさを感じる、光と闇が絶妙に溶け合う世界観が魅力だ。悪役不在の人間模様や「ハンバート ハンバート」による主題歌が、そうした作品のスタンスを象徴している。過去の朝ドラ『あんぱん』『虎に翼』が正義へのこだわりを強調していたのに対し、本作は曖昧さや多神教的な寛容さを肯定する点で新鮮だ。

「人間は一直線じゃない」『ばけばけ』が描く揺らぎの美学

その点『ばけばけ』は、かなり異なる方向性を持っている。そこを表すのが、制作統括の橋爪國臣によるこの発言だ。

「このドラマは、“人間って一直線じゃないよね”ということをテーマにしています。楽しい、明るい顔の裏には、物語の主人公にだって暗い影の部分があるはずで、そういったところもすべて含めて人間ですよねと。それを表現していけたらいいなと思いますし、そこに人間の哀れみだったり、おかしみだったり、いろいろなことがあるのがドラマだと思いながら制作しています」（リアルサウンド）

じつはこれ、第三週のクライマックスについての解説として出てくる。実父の三男が実父の死の直前、ヒロインの出生の秘密をバラしてしまう場面についてだ。緊迫する空気のなかで、

「もう、知っちょるけん。知っちょります、すべて」

と、毅然かつ淡々とした口調で言い切るヒロインの姿が、ありきたりではない感動をもたらした。そういう流れにした理由について、制作統括は「人それぞれ事情があるよね、とちゃんと受け止められる子」だからと言う。

世の中には光も闇も混在することをわかっているヒロインはやはり、この物語の要なのだ。それゆえ、歳の離れた隻眼の異国人との再婚も自然に受け入れることになるわけだ。

八雲が見た、日本人の「笑って泣く」こころ

そして、八雲の文学も「人間は一直線じゃない」ことを体現するものだった。たとえば『日本人の微笑』というエッセイに、外国婦人と日本人家政婦の話が紹介されている。婦人は夫に先立たれた家政婦がそれを「にこにこ笑いながら」報告してきたことに驚き「いやらしい人間」だとあきれるのだが、八雲はこう書く。

「この出来事を話した婦人に、この家政婦の態度が、無情であるどころか、まことに立派で、大いに感動させうるものであることを理解させることは、まったく不可能であろう」

彼はこの態度が、日本人がよくやる、顔で笑って心で泣いて、というものであることを理解している。まして、相手は「ご主人さま」なのだから、自分の不幸につきあわせては申し訳ないという配慮もあったはずと想像する。さらに「泣くに時あり、笑うに時あり」という聖書の言葉を引用して、この態度は「時」を踏まえたうえでの「自己を放棄した礼儀」だと付け加えている。

『ばけばけ』においても、ヒロインは前出の場面（第三週のクライマックス）のあと、育ての親の前でも気丈に振る舞い続け、友人と二人っきりになったときはじめて「取り乱したい」と言って泣きじゃくるのだ。制作側がどこまで意図的だったかはともかく、八雲の世界観とも一致する流れに、ちょっと驚かされた。

なお、八雲が怪談に惹かれたのは、自らの運命へのままならない思いが関係しているのだろう。ヒロインもおそらくそうだ。人は現実がままならないとき、非現実でまぎらわそうとする。

そういうやり方ができなかったり、それをやってもまぎらわせなかったりすると、ままならない思いは別の誰かを苦しめることにもなる。ヒロインの最初の夫の出奔という悲劇は、そうやってもたらされた。

怪談もまた、人のままならない思いがきっかけとなる。前出の『耳なし芳一のはなし』では、平家の怨霊が若い琵琶法師にとりつき、寺の住職が撃退しようとするわけだが、わずかな失策により、耳だけを奪われてしまう。ただ、そのおかげで有名になり、琵琶法師としての実力もあいまって富を得る、というのがこの怪談のあらましだ。

滅亡した平家のままならない思いの質量は想像を絶するし、完璧な撃退は難しいのだろう。それでも、結果的に、災い転じてというか、悪いことだけではなかったとなるあたりが、じつによくできた話である。

『ばけばけ』もまた、光と闇が混在するなか、人間も物語もけっして一直線ではなく、幸福と不幸が行ったり来たりするドラマだ。実際、人生なんてそんなものだろうし、ままならないからこそ、不思議で面白いともいえる。

そういえば「文学の極意は怪談である」（佐藤春夫）という言葉がある。文学が人生を描くものだとしたら、人生も怪談のようなものだろう。そして、怪談にわかりやすい正義や正解はない。

そんな極意を実践しているという意味で『ばけばけ』はまさに「連続テレビ小説」と呼ぶにふさわしいドラマなのだ。

