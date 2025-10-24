第2子妊娠中の女優・真木よう子（43）が24日、弟の仁さんと運営するYouTubeチャンネル「金森姉弟」を更新。妊娠糖尿病と診断されたことを告白した。

真木は動画の冒頭で「妊娠期間のつらさわかってほしい」と書かれたフリップを手に訴え。「最近、中川翔子さんとか双子の男の子を妊娠、出産されて。凄く大変そうで。本当にえらい。本当に頑張っていらっしゃる」と、芸能人仲間の妊娠・出産に思いを馳せた。

続けて「第1子の時とは違って、第1子の時はこんなにつらくなかったよなっていうことが多々ある」と言及。つらいこととして「つわり」「妊娠糖尿病」「ホルモンバランスによるetc」を挙げた。

つわりについて「私は一切食べれない。20分に1回くらい吐く。第1子の時もそうだったけど、水を飲んでも吐く」と壮絶な苦しみを明かした。

続けて「第1子の時はならなかったけど、今回初めて妊娠糖尿病になった」と告白。食事制限に取り組んでいるとし、「血糖値をコントロールしないといけない。ずっと食べられなかったのが甘い物。あとはファストフードとかもダメで、外食も控えていました」と告白した。

08年に元俳優の片山怜雄さんと結婚し、09年に第1子となる女児を出産。15年に離婚し、23年8月に事実婚のパートナーがいることを明かしていた。今年7月にYouTubeを更新し、第2子妊娠中であることを公表した。