義実家への帰省は、できるだけ避けたいと思っている人が多いのではないでしょうか？ 義実家に行くと気疲れで、体調を崩す人もいるようです。今回は、義実家から帰った後に夫の無神経な発言を聞いて妻の怒りが爆発した話をご紹介いたします。

義実家への帰省は旅行気分？

「義実家に行って数日滞在すると、家に帰ってきてから体調を崩してしまうんです。遠方なので移動疲れもあると思うけど、一番は義母にこき使われるからですね。特に年末年始なんて、大掃除や新年の準備など、とにかく人づかいが荒くて、帰る頃にはぐったり。

さらにムカつくのが、家に帰って寝込んでいる私を見た夫が『旅行みたいなもんだからってはしゃぎすぎなんだよ』『休みが長くていいなぁ』と無神経なことを言ってくること。体調が悪い中、夫にブチ切れましたね……。今年の帰省はキャンセルすることを伝えました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 気疲れで体調不良になっているというのに、配慮が感じられない発言ですよね……。奥さんに甘えすぎではないでしょうか。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。