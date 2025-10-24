【湛える】はなんて読む？満たすという意味の言葉！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「湛える」はなんて読む？ 日常生活ではあまり見かけない「湛」という漢字。 その訓読みである「湛える」には、いっぱいに満たすという意味があります。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「たたえる」でした！ 「湛える」とは、液体などをいっぱいに満たすこと。「プールに水を湛える」や「目に涙を湛える」などの使い方ができます。 さらに「湛える」には、ある表情を浮かべる、感情を顔に出すといった意味もあるんです。この場合「満面に笑みを湛える」や「憂いを湛える」のように使えますよ。 ちなみに「湛」という漢字は、「たたえる」の意味では「タン」という音読みになります。水が満ちあふれているさまを表す熟語として「湛然（たんぜん）」や「湛湛（たんたん）」というものもあるんですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

