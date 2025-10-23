この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家・マイキー佐野氏が暴露！「復興」は最強の送金理由だ『アメリカ自業自得...世界が黙認する中国の裏ビジネスモデルとは？』

YouTubeチャンネルで発信を続ける実業家・マイキー佐野氏が、新たな動画「アメリカ自業自得...世界が黙認する中国の裏ビジネスモデルとは？」を公開し、世界規模で注目を集める中国の巧妙な資金移動の仕組みについて独自の見解を披露した。



序盤で佐野氏は、紛争でインフラが破壊されるほど再建名目の資金が動きやすくなり、そのフローの中に原油代金を織り込めると指摘する。攻撃→復興→建設費の膨張という因果を逆手に取り、支払いの看板を差し替えるやり口は、まさに「アメリカの自業自得」を想起させる構図だ。「物が壊れれば建て直す。その支払いに原油代金を混ぜる。手際が良すぎる」と述べ、中国の実務能力を強調する。



本題は、中国が“世界が黙認する”レベルで使い込む裏ビジネスモデルの骨格だ。石油の自国生産を拡大しつつ、対外調達のレバーは握り続ける。

具体の流れはこうだ。イラン国営の原油は、香港の仲介（A社）とスイス拠点を介して表向きの取引経路をねじ曲げ、中国本土のB社へ渡る。肝は資金の経路にある。B社から中国系の資産運用会社へ資金を移し、さらにイラン国内のインフラを受注する中国建設会社へ流す。現場では道路や発電所が建つが、実質は原油の対価が「工事代金」の看板で清算される。ここに中国輸出信用保険のSINOSUREが保証として関与し、プロジェクトリスクを名目に資金移動を正当化する。インフラ投資と原油代金がほぼ重なるため、外からは“復興支援”に見えつつ、内部では原油代金が混ざって循環している。



この仕組みは“三点方式”を超える。香港、スイス、資産運用会社、不動産会社、建設会社、そしてSINOSURE。複数国・複数主体をまたいで資金を分散させ、透明性を意図的に下げる。東南アジアでの巨大開発やカジノの併設はキャッシュの流れを太くし、資金の匿名化に寄与する。銀行関係者が「大抵はマネーロンダリング寄り」と評するのも無理はない。だからこそ、外からの規制は滑る。制裁が厳しくなるほど復興名目の資金需要は膨張し、かえって資金を動かしやすくなるという逆説が生まれる。



総じて、他国がためらう工程を迷いなくやり切る胆力と、制度の継ぎ目を読み切る設計力が中国の強さだ。支払いのラベルを差し替え、実需と金融を混ぜる。手口は単純ではないが、筋は通っている。細部の数字や社名の配置、フローの押さえ方は動画内で語られている。裏側の作法に関心があるなら、実地の流れを一度通しで確認しておくと理解が早い。



本編は、国際金融や資源調達の裏側に関心のある人にとって実務的な視点を得る上で有用な指針となるはずだ。