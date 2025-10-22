食楽web

●メリーチョコレートのロングセラー「ファンシーチョコレート」が2025年10月1日よりリニューアル。パッケージの変更の他、4種類の新作チョコレートが仲間入りしました。

秋冬はチョコレートがよりおいしく感じられる季節ですね。46年変わらず愛され続けている『メリーチョコレート』の「ファンシーチョコレート」は、1979年に誕生した「ファンシーアメリカン」から続くロングセラー商品。

ヨーロッパで主流の大粒チョコレートを、日本人に合わせた小粒サイズで展開したことで評判を呼び、1990年にはJAL国際線ビジネスクラスにも採用された名品です。

「ファンシーチョコレート」

2025年10月1日からなんとリニューアルを実施し、新作4種類が加わり、全15粒すべてが主役級のアソートとして発売中です。

小粒で可愛らしい見た目の中に本格派の味わい

ふたを開けた瞬間、思わず笑みがこぼれる愛らしい見た目。一粒ずつ造形も美しく、食べる宝石と例えられるのも納得です。

ファンシーチョコレートのもう一つの特徴でもあるのが、お酒不使用という点です。素材そのものの味わいから世代を超えてその喜びを共有できるのも魅力です。

さて、今回のリニューアルの目玉は新作チョコ。「アーモンドカップ」「カカオクリーム」「練乳ホワイト」「ミルクフィアンティーヌ」の4種類がお目見え。

「アーモンドカップ」

「アーモンドカップ」は、アーモンドジャンドゥヤに香ばしいアーモンドをのせた一粒。カップ部分までチョコレートで作られており、サクッとした香ばしさと濃厚なカカオのコクを丸ごと楽しめます。

「カカオクリーム」はファンシーチョコレート史上初となるガナッシュ入り！

ミルキーな甘さが広がる「練乳ホワイト」は、小さな子どもにも好まれそうな柔らかな味わい

食感のユニークな「ミルクフィアンティーヌ」は、砕いたクレープ生地が練り込まれています。

これら4種に加え、カカオ58％のビターチョコやジャンドゥヤ、宇治抹茶、クッキー＆クリームなど既存のラインナップも健在で、どれ一つとして同じものはなく、ティータイムを豊かに彩ってくれるアソートです。

リニューアル後の高級感ある色味と上品なパッケージも贈り物としてもピッタリ。12粒入りから60粒入りまで、幅広いサイズが展開されていますので、気軽なギフトから季節の贈答まで幅広いシーンで活躍します。秋の夜長にゆっくり味わってみてはいかが。

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●DATA

ファンシーチョコレート

発売日：2025年10月1日（水）

価格：12個入702円、20個入1296円、30個入1944円、42個入2592円、60個入3888円（すべて税込）

販売場所：全国百貨店・量販店・オンラインショップ

https://www.mary.co.jp/