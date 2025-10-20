ドトールの秋冬限定コーヒー♪炭火焙煎の香ばしさと甘味が広がる特別ブレンド

心地よい香りとやさしい甘味が恋しくなる季節。ドトールコーヒーから、秋冬限定の「プレミアムマイルドブレンド」が登場します。炭火焙煎で引き出した深みとコク、ビスケットのような香ばしさが特長のこのブレンドは、自分へのご褒美にはもちろん、贈り物にもぴったり。冬のギフトシーズンに合わせた限定セットも登場し、味わうたびに心がほっとする時間を届けてくれます♡

ドトールの秋冬限定「プレミアムマイルドブレンド」

価格：コーヒー豆（200g）1,360円（税込）／ドリップカフェ（5パック入り）560円（税込）

10月24日（金）より数量限定で発売される「プレミアムマイルドブレンド」は、毎年人気の季節限定コーヒー。最高等級豆※を100％使用し、メキシコ・プルマエリア産ティピカ種をブレンド。

炭火焙煎で引き出したやわらかな甘味とコクが、口いっぱいに広がります。

生豆生産国：ブラジル、メキシコ、他

焙煎度：中深煎り（ハイロースト）

※コーヒー生産国輸出規格最上位豆

贈り物にぴったり♪冬ギフトセットも登場

ドリップカフェ プレミアムマイルドブレンド詰合せ20袋入り

店頭価格：3,100円（税込）／宅配価格：3,800円（税込・送料込）

11月1日（土）よりスタートする冬ギフトでは、「プレミアムマイルドブレンド」を使用した特別な詰合せが登場。人気のドリップカフェタイプで、手軽に本格的な味わいを楽しめます。

ドリップカフェ2種詰合せ30袋入り

宅配価格：5,400円（税込・送料込）

2種詰合せでは、「プレミアムマイルドブレンド」と希少なゲイシャ種を使用した「香り華やぐゲイシャブレンド」が楽しめる贅沢なセット。

早割期間（11月1日～30日）は宅配が10％OFFになるのも嬉しいポイントです♪

心まで温まる、ドトールの一杯で癒しのひとときを

香ばしい炭火の香りとまろやかな味わいが広がる、秋冬限定の「プレミアムマイルドブレンド」。寒い季節のリラックスタイムにぴったりな一杯です。大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にもおすすめ。

今年の冬は、ドトールのこだわりが詰まった限定コーヒーで、心温まるひとときを過ごしてみませんか？♪