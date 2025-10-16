「上海ガニ暴落」が指し示す中国国内消費の低迷…出口の見えない不安のなか国民による「社会への報復」が起こっていた

国慶節に伴う大連休が終わった中国。しかし、旅行者全体の消費は例年比で微増にとどまった。背景には、いまだ続く不動産バブル崩壊に伴う不況や米中貿易戦争の影響があるとみられる。

さらに前編記事『トランプからの「倍返し」だけじゃない…中国株10年ぶりの高水準も中国経済が上向かない納得の理由』で見てきたように、中国政府が敵対的なレアアース輸出規制を講じたことを理由に米・トランプ大統領が11月1日から中国の輸入品に対し100％の追加関税をかける方針を発表した。

上海ガニが暴落

中国経済がより一層冷え込むことは想像に難くない。そんななか、中国国内では国民の困窮ぶりを示すような騒動が起こっていた。

中国の秋の味覚の代表である「上海ガニ」も値崩れがひどかった。今年は例年の半値以下に暴落したと言われている。

首都北京市では連休期間前から異変が生じていた。

北京市当局は8日、同市の8月の社会消費財小売総額は前年比11.4％減少したと発表した。メデイアは「（消費の）断崖的下落」と称している。

北京市などの一線都市で消費が急速に落ち込んでいるのは、住宅価格の下落やリストラなどの悪影響が主な要因だと言われている。

相次ぐ「社会への報復」

中国共産党の機関紙「人民日報」は連休期間中、５日連続で国民に中国経済への信頼回復を呼びかける論説記事を掲載したことが話題となった。

中国政府はネット上で広まる経済悲観論の取締りに躍起になっているが、国民の政府に対する信頼を失うだけで、「百害あって一利なし」だ。

日本では報じられていないが、連休中の中国で再び「社会報復事件」が起きたようだ。

福建省泉州市で６日夜、男が通行人を無差別で襲い、子どもを含む複数人が重軽傷を負った様子を示す動画がSNS上で流れている。

気がかりなのは、住宅価格の急落が社会不安を引き起こし始めていることだ。

連休期間中、広東省や安徽省などで住宅所有者が販売センターを襲撃し、施設などを破壊する「事件」が続発している。

日本にも飛び火する？

豊かさを保障してくれない政府は用済みとばかりに、「中国共産党は邪教だ」と訴える張り紙が各地で出現しているとの情報もある。出口の見えない不況と政府の無策への不満が政情不安に転じる兆しだと言ったら言い過ぎだろうか。

中国の苦境は日本にとっても対岸の火事ではないのかもしれない。

連休中、中国からの1日当たりの平均出国者数は200万人を超え、訪問先のナンバー１は日本だった。筆者が危惧しているのは、広東省を中心に蔓延が続いているチクングニア熱（蚊が感染を媒介）が日本でも流行することだ。

財政難に陥る地方政府の対策の不備が災いして、チクングニア熱の感染は香港などにも広がっている状況を踏まえ、世界保健機関（WHO)は3日「周辺国に感染が広がる可能性がある」と警告を発した。

新型コロナウイルスのようなパンデミックが起きるリスクは低いだろうが、チクングニア熱が日本社会に混乱を引き起こす可能性は排除できないと思う。

混迷を深める中国の動向について、引き続き最大の関心を持って注視すべきだ。

