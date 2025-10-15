「秋初めにおすすめ」って！【ユニクロ】シンプルコーデでもこなれる♡「楽ちんパンツ」

休日のカジュアルコーデに大人らしいこなれ感を取り入れるなら、今回紹介するスウェットパンツをぜひ候補に！「週6ユニクロを着る」@shocogram__さんが「秋の初めにおすすめ」と紹介している「楽ちんパンツ」は、トレンドのシルエットを採用。美脚見えして、シンプルなコーデでもおしゃれに決まりそうです。

カジュアルなのに大人っぽい！ きれいめスウェットパンツ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

裾にかけてゆるくカーブしたシルエットのスウェットパンツ。公式サイトには「なめらかな肌ざわりで上質感を演出」とあり、高見えしつつ穿き心地もよさそうです。ドライ機能が付いているため、アクティブシーンでも熱がこもりにくいかも。ブラウンやダークグリーンなどの秋らしいカラーに加えて、ブラック・ナチュラル・ネイビーもラインナップ。

きれいめトップスと合わせて大人顔コーデに

こちらは色違いのダークグリーン。@shocogram__さんは「ゆるやかなカーブシルエットが可愛くて、シンプルなワンツーコーデもこなれて見える」と絶賛。裾にかけて細くなるシルエットで、足元はすっきりとした印象に。きちんと感のある襟付きのトップスを合わせれば、大人に似合う着こなしが完成します。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M