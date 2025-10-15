この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【理由を探る】なぜMacBookユーザーはマウスを使わないのか？　Windowsに比べると使ってないですよね。ご意見をぜひ」と題し、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネルで動画を公開した。動画の中で戸田氏は、MacとWindows両ユーザーの視点から、“なぜMacユーザーはマウスをあまり使わないのか”について自身の体験や考察を交えて解説した。

戸田氏は自身が控室でほかの多くのWindowsユーザーがマウスを使っている様子に「Windowsユーザー、みんなマウスよく使うなーと。いい悪いじゃないですよ」と率直な思いを吐露。「PowerPointやTeamsなどはマウスがないと使いづらい」としながらも、Macユーザーがカフェや外出先でマウスを使わない理由に注目した。

その最大の違いについて「Macって、トラックパッドがとにかくでかい。操作もしやすい」とし、「AppleだけがMacを作っているから、パッドの精度や大きさが揃っていて快適」と指摘。一方のWindowsは「いろんなメーカーが作っているので、タッチパッドの精度も機種によりばらつきがある」とし、ハードウェアの設計思想が異なることを強調した。

また「Macのマウスはもともとボタン1個。シングルクリック中心の思想で、右クリックやダブルクリックをあまりしない文化が根付いている」とMac独特の操作方法に言及。さらに、「2本指でタップすれば右クリックになるし、タッチパッドでの操作が快適だから、マウスがなくても不自由しない」と解説。そのため「Macユーザーはマウスを使わずにトラックパッドで快適に操作している」という結論に至った。

ただし、「グラフィック系の作業や図形編集系にはマウスが便利。一般的なMacユーザーなら8～9割の作業はトラックパッドだけで十分」としつつも、「Windowsユーザーはタッチパッドで快適にできる作業は1～2割しかない。マウスがあればいつでも快適」と、用途ごとの違いについても具体的に言及した。

動画の締めくくりでは「どっちが良い悪いではなく、文化の違い」「Macに慣れていればMac、Windowsに慣れていればWindowsがいい」とし、両OSのユーザーに向けて「意見や体験をコメント欄で聞かせてほしい」と呼びかけた。

YouTubeの動画内容

02:00

トラックパッドの大きさが生む操作性の違い
07:33

MacとWindows仮想デスクトップ切り替え体験
11:44

メンバーシップ・ファンクラブの案内

関連記事

【さすがinsta360だ】高音質のスピーカーホンはAIによる文字起こしもできちゃいます。動作のギミックもすごい「 Insta360 Wave」をレビューします

【さすがinsta360だ】高音質のスピーカーホンはAIによる文字起こしもできちゃいます。動作のギミックもすごい「 Insta360 Wave」をレビューします

 【薄型iPhoneを評価】話題のiPhone Air をレビューします。賛否両論が渦巻いているモデルですが、果たして戸田の評価は？

【薄型iPhoneを評価】話題のiPhone Air をレビューします。賛否両論が渦巻いているモデルですが、果たして戸田の評価は？

 【タブレットの頂点】アンドロイドタブレットの頂点モデル「Galaxy Tab S11 Ultra」をレビューします。極薄の14.6インチには圧倒されるしかありません

【タブレットの頂点】アンドロイドタブレットの頂点モデル「Galaxy Tab S11 Ultra」をレビューします。極薄の14.6インチには圧倒されるしかありません
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.30万人 3199 本の動画
戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube