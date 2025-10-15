【理由を探る】なぜMacBookユーザーはマウスを使わないのか？ Windowsに比べると使ってないですよね。ご意見をぜひ
「【理由を探る】なぜMacBookユーザーはマウスを使わないのか？ Windowsに比べると使ってないですよね。ご意見をぜひ」と題し、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネルで動画を公開した。動画の中で戸田氏は、MacとWindows両ユーザーの視点から、“なぜMacユーザーはマウスをあまり使わないのか”について自身の体験や考察を交えて解説した。
戸田氏は自身が控室でほかの多くのWindowsユーザーがマウスを使っている様子に「Windowsユーザー、みんなマウスよく使うなーと。いい悪いじゃないですよ」と率直な思いを吐露。「PowerPointやTeamsなどはマウスがないと使いづらい」としながらも、Macユーザーがカフェや外出先でマウスを使わない理由に注目した。
その最大の違いについて「Macって、トラックパッドがとにかくでかい。操作もしやすい」とし、「AppleだけがMacを作っているから、パッドの精度や大きさが揃っていて快適」と指摘。一方のWindowsは「いろんなメーカーが作っているので、タッチパッドの精度も機種によりばらつきがある」とし、ハードウェアの設計思想が異なることを強調した。
また「Macのマウスはもともとボタン1個。シングルクリック中心の思想で、右クリックやダブルクリックをあまりしない文化が根付いている」とMac独特の操作方法に言及。さらに、「2本指でタップすれば右クリックになるし、タッチパッドでの操作が快適だから、マウスがなくても不自由しない」と解説。そのため「Macユーザーはマウスを使わずにトラックパッドで快適に操作している」という結論に至った。
ただし、「グラフィック系の作業や図形編集系にはマウスが便利。一般的なMacユーザーなら8～9割の作業はトラックパッドだけで十分」としつつも、「Windowsユーザーはタッチパッドで快適にできる作業は1～2割しかない。マウスがあればいつでも快適」と、用途ごとの違いについても具体的に言及した。
動画の締めくくりでは「どっちが良い悪いではなく、文化の違い」「Macに慣れていればMac、Windowsに慣れていればWindowsがいい」とし、両OSのユーザーに向けて「意見や体験をコメント欄で聞かせてほしい」と呼びかけた。
