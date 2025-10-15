¡Ú2025Ç¯¡Û¥«¥é¥ª¥±¤Ç½÷»Ò¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê30Áª¡ªÍýÍ³¤ä¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤â
¡Ú ¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡Ö°ìÅÓ¤Ê½÷¤Î»Ò¡£¡×¤ò¸µµ»ö¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¡Û
¥«¥é¥ª¥±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áª¶Ê¤¬Âç»ö¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¹¥°õ¾Ý¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È½÷»Ò¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê¡É¤ò30¶Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÄêÈÖ¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éºÇ¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡¢ÍýÍ³¤ä¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¡£
¢£½÷»Ò¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê30Áª
01.¡Ö°ìÅÓ¤Ê½÷¤Î»Ò¡£¡×¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù
02.¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡áLOVE
03.¡ÖI still¡×milet
04.¡Ö¥·¥§ー¥É¤ÎÔ¼¤Ï±äÄ¹¡×¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£
05.¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×FRUITS ZIPPER
06.¡ÖAlmond Chocolate¡×ILLIT
07.¡Ö¥Þ¥êー¥´ー¥ë¥É¡×¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó
08.¡ÖÀ¼¡×ÍÓÊ¸³Ø
09.¡Ö»°Æü·î¡×°¼¹á
10.¡ÖÁ´Êý¸þÈþ¾¯½÷¡×Çµ»ç
11.¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«ÀÄ½Õ¤Ï¡×ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ
12.¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×JUJU
13.¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×YOASOBI
14.¡Ö¥È¥ê¥»¥Ä¡×À¾Ìî¥«¥Ê
15.¡ÖBaby you¡×Í²Ú
16.¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡×aiko
17.¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×ÂçÄÍ°¦
18.¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡×°æ¾å±ñ»Ò
19.¡Ö¤¿¤À·¯¤ËÀ²¤ì¡×¥è¥ë¥·¥«
20.¡Ö¥³¥¤¥ï¥º¥é¥¤¡×Aimer
21.¡ÖCHE.R.RY¡×YUI
22.¡Ö¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡×´öÅÄ¤ê¤é
23.¡Öfragile¡×Every Little Thing
24.¡Öµ®Êý¤ÎÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥Á¥çー¥¥åー¥á¥¤
25.¡Ö¥¢¥¤¥µ¥ì¥¿¥¤¡×Yumcha
26.¡Ö366Æü¡×HY
27.¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡×¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Áー
28.¡ÖÀ¤³¦¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×CHiCO with HoneyWorks
29.¡ÖÀ±·îÌë¡×Í³·°
30.¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê
¡ÚTHE FIRST TIMES PLAY LIST¡Û
https://tftimes.lnk.to/BTp1kjKcT1
¡Ö°ìÅÓ¤Ê½÷¤Î»Ò¡£¡×¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù
¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¡£¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ï¡¢°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤³¤Î¶Ê¤ò°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¥É¥¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£µ¤Éé¤ï¤º¡¢µ¤¼è¤é¤º¡¢ÁÇÄ¾¤ËÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤Æ²Î¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡áLOVE
TikTok¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤é¿ô¥õ·î·Ð¤Ã¤Æ¤â¾å¾ºÃæ¡£¥¹¥¦¥£ー¥È¤ÊÆÈÀêÍß¤ÎÉÁ¼Ì¤ÎÏ¢È¯¤¬Ä¶¥¥åー¥È¡£¡ÔÆÃÊÌ¡¢¥Á¥åー¤·¤Æ¡£¡Õ¡Ô¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡Õ¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¶Á¤¤Î²»¤âËþºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¤¤Ã¤¤ê¤¢¤¶¤È¤¯²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖI still¡×milet
milet¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¼çÂê²Î¡£²Î»ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê°¦¤Î¸ÀÍÕ¡£ÃËÀ¤¬¡È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Á³¤È¿´¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£²Î¤¦ºÝ¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÁ¯Îõ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ÈÈþ¥á¥í¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤è¤¦¡£
¡Ö¥·¥§ー¥É¤ÎÔ¼¤Ï±äÄ¹¡×¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£
TV¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥·ー～½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ～¡Ù¼çÂê²Î¡£É½¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶»¤ÎÆâ¤ËÎ¯¤á¹þ¤Þ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤È³ëÆ£¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤¬»ý¤Ä¡¢¤É¤³¤«¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£²Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê½÷À¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òÁ´³«¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×FRUITS ZIPPER
TikTok¤òÃæ¿´¤Ë¡¢SNS¤ÇÂç¤¤¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿FRUITS ZIPPER¤ÎÂåÉ½¶Ê¡£¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ôー¥ë¡É¤Î½¸ÃæË¤²Ð¤òÅ°ÄìÅª¤ËÍá¤Ó¤é¤ì¤ë¤³¤ó¤Ê¶Ê¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£²Î¤¦ºÝ¤Ï¡¢¼«¿®¤Î¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¡¢»ÅÁð¡¢À¼¤Î¥Èー¥ó¤òÂç¤¤¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ²Î¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
¡ÖAlmond Chocolate¡×ILLIT
±Ç²è¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£¡È¿ä¤·¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿°ì¶Ê¤À¡£¥«¥é¥ª¥±¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¤³¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡©¡É¤È»×¤ï¤º´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤â¡£¡Ô¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬special¡Õ¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡¢²Î¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¹ðÇò¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¡£
TV¥É¥é¥Þ¡Ø£±£±£¹¥¨¥Þー¥¸¥§¥ó¥·ー¥³ー¥ë¡Ù¼çÂê²Î¡£90Ç¯Âå¤ÎUS¡¢UK¥®¥¿ー¥í¥Ã¥¯Åª¥µ¥¦¥ó¥É¤ËºÌ¤é¤ì¤¿±Æ¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢½÷À¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¡£¥¦¥£¥¹¥Ñー¤ä¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤Ê¤É¤ò¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·«¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÑÛ¡¹¤·¤¤À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖÁ´Êý¸þÈþ¾¯½÷¡×Çµ»ç
¡ØTikTok¾åÈ¾´ü¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2024¡Ù¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£½÷À¥ê¥¹¥Êー¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¥Õ¥ìー¥º¤¬ËþºÜ¡£Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤ò¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¡ÔÀµÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤â²£¤«¤é¸«¤Æ¤â²¼¤«¤é¸«¤Æ¤â¤¤¤¤½÷¤Çº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Õ¤Ï¡¢¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¦¤Ù¤¥Õ¥ìー¥º¡£
¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×JUJU
2009Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£¥í¥Ã¥¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬Åº²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥Ð¥éー¥É¤Ï¡¢²Î¤¦½÷À¤ÎÑÛ¡¹¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£ÊìÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê°¦¤ÇÄ°¤¼ê¤òÊñ¤ß¹þ¤à¶Ê¤À¡£Îø¿Í¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëÍÍ¡¹¤Ê°¦¤ª¤·¤µ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ²Î¤¦¤Î¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×YOASOBI
2019Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤¬·Ú²÷¤ËÌöÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÑ³¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬Êç¤ë¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¼¤Ò²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤°ì¶Ê¤À¡£¶Ê¼«ÂÎ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ö¾ðÀ¤¬°µÅÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶¾ð²áÂ¿¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¼ã´³Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¥Èー¥ó¤Ç²Î¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡Ö¥È¥ê¥»¥Ä¡×À¾Ìî¥«¥Ê
2015Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£±Ç²è¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¼çÂê²Î¡£Îø¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¼«Ê¬¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤ò¡¢¼è¤ê°·¤¤ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤³¤Î¥¥åー¥È¤µ¤Ë¹³¤¨¤ëÃËÀ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¤ò¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤ó¤Ç²Î¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â¡©
¡ÖBaby you¡×Í²Ú
2023Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡£¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¥¥åー¥È¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤òÏ¢È¯¡£¡Ô¹¥¤¹¥¤¹¥¤ ¹¥Kiss me, baby¡Õ¤ËÂ³¤¯¡Ô·¯¤Ë¤¢¤²¤ë À¤³¦°ì¤Î°¦¤·¤Æ¤ë¡Õ¤Ï¶þ¶¯¤ÊÃËÀ¤Î¥Ïー¥È¤â¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¡£¥¥é¥¥é¥Ñ¥ïーÁ´³«¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡×aiko
1999Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£¼«¿È¤ò¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ËÓÈ¤¨¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¹¬Ê¡¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢½÷À¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ç±²´¬¤¯°¦¾ð¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£½÷ÀÌÜÀþ¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾¶Ê¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡ÔÀ¸³¶Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ¤Ï¡¢²Î¤¦ºÝ¤Ë¼«¤º¤È´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×ÂçÄÍ °¦
2005Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£TV¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù(Âè1´ü)¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¡£¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÉÁ¼Ì¡£ÀÚ¤Ê¤¤¥àー¥É¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¿»¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¼ä¤·µ¤¤Ê¥Èー¥ó¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¤é¡¢Ä°¤¼ê¤ÎÎÞÁ£¤â´Ë¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸ªÉªÄ¥¤é¤º¡¢Í¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¤Î¤¬¹ç¤¦¡£
¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡×°æ¾å±ñ»Ò
Mrs. GREEN APPLE¤Î¶Ê¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´ ¡Êfeat. °æ¾å±ñ»Ò¡Ë¡×¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤¢¤È¡¢°æ¾å¤Î¥½¥í¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¹¬Ê¡¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤Ï¡¢²Î¤¤¼ê¤ÎÀ¼¤Î²¹¤â¤ê¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÅÁ¤¨¤ë¡£¥ß¥»¥¹ver.¤Î²Î³ä¤ê¤Ë±è¤Ã¤ÆÃË½÷¤Ç²Î¤¦¤Î¤âÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ö¤¿¤À·¯¤ËÀ²¤ì¡×¥è¥ë¥·¥«
2018Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡È·¯¡É¤È¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÁ¯¤ä¤«¤ÊÉ÷·ÊÉÁ¼Ì¤â¸ò¤¨¤ÆÉ½¸½¡£ÏÂÅª¾ð½ï¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤à¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢¾þ¤é¤º¡¢ÁÇËÑ¤Ë²Î¤¦½÷À¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡£°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥º¡Ô¤À¤±¡Õ¤Ï¡¢Ä°¤«¤»¤É¤³¤í¡£¤³¤Î2Ê¸»ú¤Ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¥³¥¤¥ï¥º¥é¥¤¡×Aimer
2019Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£AbemaTV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡ØÇòÀã¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¼çÂê²Î¡£°ìÅÓ¤ÊÎø¿´¤òÉÁ¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶Ê¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ©ÌÀ´¶¤È¿¼¤ß¤ò»ý¤Ä½÷À¤ÎÀ¼¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£³Æ¥Õ¥ìー¥º¤ÎËöÈø¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿±¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤ÌöÆ°´¶¤òÀ¸¤à¥³¥Ä¡£
¡ÖCHE.R.RY¡×YUI
2007Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¡¢Îø¤Î¤È¤¤á¤¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¼Ì¡£Êç¤ëÁÛ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¡ÔÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À Â¿Ê¬ µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Õ¤òºÌ¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥µ¥Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø¿´¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡×´öÅÄ¤ê¤é
ABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìª´»ÊÔ¡Ù¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2022¡Ù¼çÂê²Î¡£Îø¤ËÍî¤Á¤ë½Ö´Ö¤Î´¶³Ð¡¢³ð¤ï¤ÌÎø¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ÎÉÁ¼Ì¤ò¤Ä¤¦¤¸¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤âÅÁ¤¨¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢²Î¤¦½÷À¤ÎÑÛ¡¹¤·¤µ¤â¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ôßê¤á¤¤¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤Ã¤¿¡Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥µ¥Ó¤Ï¡¢¿ï½ê¤ÇÑ³¤²¤ÊÀ¼¤Î¥Èー¥ó¤ò¸ò¤¨¤Æ²Î¤¦¤È¸ú²ÌÅª¡£
¡Öfragile¡×Every Little Thing
2001Ç¯1·î1Æü¥ê¥êー¥¹¡£»þ¤Ë¤Ïµ¯¤³¤ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë°¦¤ò°é¤à»Ñ¤òÉÁ¼Ì¡£¤³¤Î¶Ê¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ï¤º¡£¤«¤®¥«¥Ã¥³¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ô¡Ö°¦¤·¤¤¡×¡Õ¡Ô¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¡Õ¡Ô¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¡Õ¤Ï¡¢¤¼¤Ò´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¡£
¡Öµ®Êý¤ÎÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥Á¥çー¥¥åー¥á¥¤
2022Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¹¤ë¤É¤¤¤µ¤µ¤¯¤ì¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¡£¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤òÆø¤ï¤»¤¿¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¿Í¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤â¥¥åー¥È¤Ëµ±¤«¤»¤ë¶Ê¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡ÔÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤Ï¡¢À¼¤Ë¶ì¤·µ¤¤Ê¥Èー¥ó¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤ë¤ÈÎ×¾ì´¶¤¬½Ð¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥µ¥ì¥¿¥¤¡×Yumcha
2024Ç¯Ëö¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥°¥¤¥°¥¤¤ÈÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤éÎø¿´¤òÄ¾µå¤ÇÅê¤²¤«¤±¤ë¡£½÷À¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¤Î¤òÄ°¤¤¤¿¤é¡¢¡È¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¡©¡É¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤«¤â¡©¡¡¼«¸ÊPR¤ò¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥º¤Î¿ô¡¹¤òÌµ¼Ùµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯²Î¤¦¤Î¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ö366Æü¡×HY
2008Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHeartY¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¡£ÊÌ¤ì¤ò·Ð¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤µ²±¡¢¼Î¤Æµî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤òÉÁ¼Ì¡£²Î¾§ÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ë¡¢¤¼¤Ò²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬¼«¤º¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤òÍ¶¤¦¤Î¤Ç¡¢¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë²Î¤¦¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤â¤Î¥³¥Ä¡£
¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡×¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Áー
2006Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆ¯¤¥Þ¥ó¡ÙED¥Æー¥Þ¡£¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤â°õ¾ÝÅª¡£ÌöÆ°´¶¤Ë°î¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç½÷À¤ÎÀ¼¤òµ±¤«¤»¤ë¶Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡£¥Óー¥È¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×CHiCO with HoneyWorks
2014Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡ÙOP¥Æー¥Þ¡£ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ô¥å¥¢¤Ê´¶¾ð¤ò±²´¬¤«¤»¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÎø¤Îµ²±¤òá´¤é¤»¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤¬Þú¤à¥»¥ê¥ÕÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤¬ËþºÜ¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ÖÀ±·îÌë¡×Í³·°
2023Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£TV¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡Ù¼çÂê²Î¡£¡Ô¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤òµ§¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤È¡Õ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òµ§¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¡£À¶¤é¤«¤Ê´¶Æ°¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¦¥£¥¹¥Ñー¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬²Î¤¦¥³¥Ä¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê
2010Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¼çÂê²Î¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¡¢°é¤à°¦¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÉ½¸½¡£²Î¤¦½÷À¤Î¹¬Ê¡´Ñ¤â¼¨¤¹¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£µÈ²¬À»·Ã¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê²Î¤¤Êý¤¬²¿¤è¤ê¤â¤Î¤ª¼êËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶¶Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£À¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦
½÷À¤ÎÀ¼¤À¤«¤é¤³¤½µ±¤¯¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²Î¤¦¿Í¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ä¼ÂÁü¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¶Ê¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¥«¥é¥ª¥±¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
TEXT BY ÅÄÃæÂç
¢£³Ú¶Ê¥ê¥ó¥¯
¡ÚTHE FIRST TIMES PLAY LIST¡Û
https://tftimes.lnk.to/BTp1kjKcT1