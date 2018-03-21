いきものがかりのメインボーカル
いきものがかりは公式Xで、伏見さんを「屈強なる紳士」と振り返り追悼した
スポニチアネックス
THE FIRST TIMES
新百合ケ丘駅で「あるグループがお客さんを独占していた」と吉岡聖恵
デイリースポーツ
松本まりか、松本若菜、橋本マナミ、皆藤愛子、山田優、吉岡聖恵
クランクイン！
吉岡は「より素敵な音楽と歌をお届け出来たら嬉しいです！」とコメント
オリコンニュース
「新しい命を授かりました」として第1子を妊娠したことが発表された
スポーツ報知
相手について「優しく真っ直ぐな心を持った方」などと紹介
吉岡聖恵が開幕戦の会場にいたにもかかわらず、生歌は披露されず
東スポWEB
弟は、身の回りの世話や仕事場への送迎などもしているようだと芸能プロ幹部
FRIDAYデジタル
2017年1月の「放牧」以来、自分にとっての歌を模索していたという吉岡
初のソロアルバムとなるも、今春には発売を否定していた吉岡
女性自身
中島みゆきの「糸」をカバーしての復活に、ファンからは驚きと歓喜の声も
第1弾として、中島みゆきの名曲「糸」のカバーを29日に配信リリースする
活動再開について、吉岡聖恵が難色を示しているとの噂があると関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
メンバーとは音楽性が同じだからこそ、一緒にやっていると言及
週刊女性PRIME