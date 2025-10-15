¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Î³®ÀûÉüµ¢¤Ë¤Ï¤Ê¤¼º¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¡©¡¡37ºÐ¤Îº£¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤ÎÀ¨¤µ¡Ö¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
º£²Æ¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤òÎ¥¤ì¤ÆÊì¹ñ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¸ÅÁã¥í¥µ¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿37ºÐ¤ÎMF¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¢º£Åß¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¸ÅÁã¥µ¥ó¥È¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤¿33ºÐ¤ÎFW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÃ±½ã¤ÊÈæ³Ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¸ÅÁãÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Ï37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¼«Ëý¤Î±¿Æ°ÎÌ¤Ë¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥µ¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¤Ç¤â¥Õ¥ë²ÔÆ¯¡£¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï12»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¸«»ö¤ÊÆ¯¤¤À¡£
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îº¹¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ØESPN¡Ù¤Ï¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤³¤½³®ÀûÉüµ¢¤Î¤ª¼êËÜ¤À¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬¼çÌò¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨¥´¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¡£
¡Ö¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¸ÅÁã¤ËµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤òºÆ¤Ó¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤Ï¹ß³Ê·÷¤Î¾¯¤·¾å¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤ä¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤Ê¤É¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë²ÚÎï¤ËÁê¼êDF¤ò¤«¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤¦½ÐÍè¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤ÎÉüµ¢¤Ï¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤«¡©37ºÐ¤ÎÈà¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¥¨¥´¤¬Ìµ¤¤¤Î¤À¡£¥í¥µ¥ê¥ªÉüµ¢»þ¤â¡¢10ÈÖ¤òÍ×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10ÈÖ¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎMF¥¤¥°¥Ê¥·¥ª¡¦¥Þ¥ë¥³¥é¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤¹ºÇÁ±¤Î½Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥í¥µ¥ê¥ª¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¤Ï¹¥Ä´¤À¡£2025Ç¯¤ÎÆîÊÆ¥Û¡¼¥à¥«¥ß¥ó¥°¾Þ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Î¤â¤Î¤À¡×
¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ç¤Ï¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌò³ä¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÏÆÌò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¥ì¥¢¥ë¤ÎÀ®¸ù¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î2022WÇÕÀ©ÇÆ¤Ë¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ºÇÁ±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡GOLAZO OLÍMPICO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE BOCA!!! pic.twitter.com/DDWGnuSt9W— SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025
EL DUELO DE CAMPEONES DEL MUNDO FUE PARA FIDEO DI MARÍA: DE ACÁ PARA ALLÁ ¡¡CONTRA EL HUEVO ACUÑA!! pic.twitter.com/p9802hDIvK— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025