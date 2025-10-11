【ニトリのN+】こんなのあったの！？ 秋服がとにかくオシャレ！「大人プチプラ」

プチプラブランドを上手に使ってセンスを感じさせるコーデを目指すなら、【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】が狙い目かも！ レイヤードに使えるハイネックトップスや、ワンツーでも映える主役級のデザイントップスなど、大人の秋コーデを品よく洗練させてくれそうなアイテムがずらり。秋コーデの可能性を広げる大人向けのプチプラトップス、ぜひチェックしてみて。

一点投入で主役が定まる花柄のメッシュトップス

【N+】「透かし花柄ニットプルオーバー」\3,990（税込）

繊細に透けるメッシュニット素材をベースに、編み地で花柄をあしらった主役級デザインのプルオーバー。夏に活躍したキャミソールやタンクトップに重ねるだけで、秋コーデへとスライドさせられる優秀アイテムです。素肌に浮かんで見える編み柄が奥行きを演出し、ワンツーでも単調に見せない上級者感のある着こなしを楽しめるはず。

レイヤード自在のハイネックがコーデのアクセントに

【N+】「ラメハイネックプルオーバー」\1,990（税込）

昼夜・日ごとの寒暖差が激しい季節には、薄手のトップスを複数枚重ねるアイデアが便利かつおしゃれ。こちらのプルオーバーは首元をタイトに締め付けすぎないハイネックデザインが、秋のレイヤードコーデに重宝する一着です。さりげなくラメが織り込まれた風合いと淡いカラー展開は、ダークトーンのコーデの上品なアクセントにも。

ベロアの風合いが存在感を発揮するシアートップス

【N+】「シアーベロアハイネックプルオーバー」\2,990（税込）

秋冬らしさが香る上品なベロア素材でありながら、シアー感もある風合いが新鮮なプルオーバー。なめらかな光沢を帯びたベロアの表面感がコーデに存在感を発揮し、おしゃれに格上げしてくれそう。「やわらかなストレッチが効いていて楽な着心地」（公式ECサイトより）とのことで、上からアイテムを重ねても着膨れ感なくサマになりそうです。

ワンツーで着映える袖コンシャスな甘口プルオーバー

【N+】「袖レースプルオーバー」\3,490（税込）

ボトムスとのワンツーでも地味見えしない着こなしが完成する袖コンシャスなデザインのプルオーバー。起毛感と透け感のあるレースで切り替えた袖のおかげで、派手さはなくともコーデのしゃれ感がUP。大人コーデにちょうどいいフェミニンな印象をプラスしてくれそうです。ふわりと広がった長めの5分袖は、気になる肩や二の腕まわりのカバーも期待できます。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ