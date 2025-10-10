別れを選ぶのはいつも自分。恋で主導権を握る女性の「３つの共通点」
「気づけば、別れを切り出すのはいつも自分」という女性は、恋愛において自然と主導権を握れているタイプ。そんな男性に振り回されることなく、自分のペースで恋を進められる女性にはどんな特徴があるのでしょうか？そこで今回は、恋愛で常にイニシアチブを保つ女性の「３つの共通点」を解説します。
自分軸をしっかり持っている
「好きだから何でも許す」ではなく、「ここまではOK」「これは無理」といった自分軸をはっきり持っている女性は恋愛に強いです。連絡頻度や将来の考え方など、自分の価値観や意見をブレずに伝えられるからこそ、男性に合わせすぎず、関係をコントロールできます。
男性に依存しすぎない
男性に依存しすぎないのも共通点の１つ。趣味や友人関係、自分のキャリアを大事にすることで、恋愛が人生のすべてではないスタンスをキープしています。男性に執着せず「合わないなら別れる」というスタンスが、自然と主導権を握る強さにつながるのでしょう。
切り替えが早く、後悔しない
恋愛で主導権を握る女性は「合わない」と思ったらサッと関係を切ります。いつまでも恋心を引きずらず、「次に進もう」と思えるから、別れ話も自分から言えるというわけ。そんな切り替えの早さが、結果的に強さを作っているのです。
恋愛で主導権を握るためには、男性に依存せず、潔く切り替える姿勢を持つことがカギ。「振られる前に振る」のではなく、「自分で選んで恋を進める」という感覚を持てれば、恋愛はもっと軽やかになりますよ。
