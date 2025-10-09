¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é»°Ìò¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡¢Êì¹ñ¤ÎÏÃÂê¤ËÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º...ÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤Ë°ÕÍß
ÂçÁêËÐ¤Î¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¿·Âç¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤¡¦¤¢¤é¤¿¡Ë´Ø¡Ê21¡Ë¤¬2025Ç¯10·î9Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó´Ø¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç½é¤Î»°ÌòÎÏ»Î¤Ç¡¢¡ÖÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¤Ë¤Ï¡Ë²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¤ëÊì¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁêËÐ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óµ¢¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡Ö¿ÆÊý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎÏ»Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêËÐ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
25Ç¯¤Î½©¾ì½ê¤Ç¤Ï²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤òÇË¤ë¤Ê¤É4¾ì½êÏ¢Â³¤Ç11¾¡¤òµó¤²¡¢µ»Ç½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¿·ÆþËë¤«¤é4¾ì½êÏ¢Â³¤Ç»°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢´Ø¼è¤Ë¾å¤¬¤ë¼«¿®¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¤Ë¤Ï¡Ë²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¥É¥Í¥Ä¥¯¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àï²Ð¤òÆ¨¤ì¤ÆÁêËÐ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òµá¤á¡¢Æ±Ç¯4·î¤ËÍèÆü¡£3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë°Ù¡¢2·î¤Ë18ºÐ°Ê¾å¤¬Ä§Ê¼¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢´ñ¤·¤¯¤âÊ¼Ìò¤òÌÈ¤ì¤¿¡×
¤È¤¢¤ë¡£
Êì¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤âÁê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ïº£¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡×¡£¿¯Î¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¡¢½¾·³¤¹¤ë¹Í¤¨¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¹ñ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÎÏ»Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêËÐ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤È±þ¤¸¤¿¡£¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍÌ¾¿Í¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
µ¢¶¿¼Â¸½¤·¤¿¤é¡ÖÉáÄÌ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÄ®¤Ç»¶Êâ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÇ¸å¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ´ü¤È¡¢¼¡¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢Ë¾¶¿¤ÎÇ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é°ìÅÙ¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óµ¢¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤é¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤âÍ§Ã£¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÍ§Ã£¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¹Ô¤Ã¤¿¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê......¡£ÉáÄÌ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÄ®¤Ç»¶Êâ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÅìÁ°Æ¬18ËçÌÜ¤Î»â»ÊÂç¡Ê¤·¤·¡¦¤Þ¤µ¤ë¡Ë´Ø¡Ê28¡Ë¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅÚÉ¶¤Î¾å¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¡Ö¼¤á¤Æ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤â½Ð¤¿¡£°úÂà¸å¤ËÇ¯´óÌ¾À×¡Ê¿ÆÊý³ô¡Ë¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¤¬É¬Í×¤À¡£°ÂÀÄ¶Ó´Ø¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤òÇ°Æ¬¤Ë
¡ÖÁêËÐ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð»ØÆ³¤â¤·¤¿¤¤¤·......¡£¿ÆÊý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¹ñÀÒ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç......¡×
¤È±þ¤¸¡¢¹ñÀÒ¼èÆÀ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
