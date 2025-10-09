飼い主さんが見ていない夜の時間、猫たちはどんな過ごし方をしているのか…。気になりますよね。今回、ペットカメラに映し出された映像がSNSで注目を集めました。そこに映っていたのは、リラックスしている…だけでは語れない不思議なポーズをとる猫の姿でした。

投稿はThreadsにて、8万回以上表示。いいね数は1.2万件を超えました。Threadsユーザーたちからは、「腹筋に効いてる感じ」「確実にカメラ意識してますね」などのコメントがたくさん寄せられていました。

毎回突っ込まずにはいられない記録を残してくる笑

今回、Threadsに投稿したのは「ちくわくん」さん。登場したのは、猫のちくわちゃんです。

ペットカメラに映像が記録されたのは深夜。そこには、床に横たわるちくわちゃんが、まるで自分をアピールするかのように足をピーンと伸ばしている姿が！

このポーズ、ぱっと見は「アザラシ」そっくり。とっても可愛らしいです。猫らしからぬポーズを見た飼い主さんも思わず爆笑。「毎回突っ込まずにはいられない」と感じたそうです。たしかに、こんなに可愛いアザラシポーズを見ようものなら、おかしくて吹き出してしまいそうですね。ペットカメラが残す記録には、こうした思わぬ発見があるのが面白いところです。

ちくわちゃんのおもしろポーズにSNS民も爆笑

夜中にこっそりアザラシそっくりなおもしろポーズを披露していた、ちくわちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「猫はアザラシなんですよね…」「メチャクチャ可愛いです」「ピラティスのインストラクター目指してるんだと思います…w」などの声が多く寄せられていました。どうやら、ちくわちゃんは多くの人に癒しと笑いを届けてくれたみたいですね。

Threadsアカウント「ちくわくん」では、猫のちくわちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ちくわちゃんの可愛い仕草にハートを射貫かれてしまうかもしれません。

