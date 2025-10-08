【舛添 要一】オールドメディアが見抜けなかった「タガが緩んだ小泉進次郎」の敗北…高市早苗はなぜ自民党総裁選に勝てたのか

10月4日に行われた自民党総裁選では、決選投票で高市早苗が小泉進次郎を破って、総裁に当選した。女性初である。なぜ勝てたのか、そして、今後の課題は何か。

政治評論家、ジャーナリストも予想を外した

1回目の投票では、高市早苗183票（国会議員票64票、党員票119票）、小泉進次郎164票（80票、84票）、林芳正134票（72票、62票）、小林鷹之59票（44票、15票）、茂木敏充49票（34票、15票）であった。

小泉の議員票は100票くらい行くと予想されていたが、80票のみで、意外と少なかった。また、高市が党員票で圧勝したのも印象的であった。

いずれの候補者も過半数を獲得できなかったので、上位2候補による決選投票となった。結果は、高市が185票（国会議員票149票、都道府県連票36票）、小泉が156票（145票、11票）であった。

多くの政治評論家やジャーナリストは、小泉の勝利を予想していたので、この結果は意外だという反応で迎えられた。

麻生太郎の戦略が当たったという観測もある。麻生は、小林と茂木に票を流し、屈辱的な敗北を回避するようにして恩を売り、見返りとして、決選投票では高市に投票する確約を得たようだ。それが議員票で、高市が小泉を凌駕した理由のようである。

党員票では、高市は1回目投票のときから優位に立っていたので、議員票で小泉を上回った時点で勝負はついたのである。

小泉進次郎では圧倒的に経験不足

高市は、1993年に衆議院議員に初当選し、総務大臣、経済安全保障担当大臣などを歴任したベテランである。また、党務でも政務調査会長をなどに就任している。この経歴と経験からすれば、内閣総理大臣の重責を担う資格はある。

これに対して、小泉は、父、純一郎の後継として2009年の衆院選で初当選した。閣僚としては、環境大臣、農林水産大臣などを歴任したし、党の選挙対策委員長も務めた。

しかし、政治経験からすれば、高市に劣る。44歳という若さはあるが、首相の仕事をこなせるだけの能力が備わっているか否かは不明である。

安定感からすれば、高市に軍配があがるであろう。

さらには、ステマなどの不祥事も、小泉に不利に働いたようである。小泉陣営も勝利を確信しすぎて、たがが緩んでいた。

今後、外交の場で、日本の首相は国益を守らねばならないが、小泉では、まだその重責は担えない。高市ならば、日本で女性初の宰相という点の評価も加わって、トランプ大統領や他のG7の首脳とも上手くやっていけるであろう。

奪われた票を「保守回帰」で取り返す

自民党が少数与党に転落したのは、参政党や国民民主党などの新興野党に票を奪われたからである。とりわけ、先の都議選や参院選では、「日本人第一」をうたう参政党が本来の自民党支持層である岩盤保守派の票を取り込んだ。その分、自民党は票を減らしたわけである。

外国人による不動産購入、オーバーツーリズム、マナーやルールを無視する外国人に対する反感が日本全国で広まっている。その空気を背景に、外国人排斥をうたう参政党が大躍進を遂げた。

この奪われた票を取り返すためには、外国人に対する規制強化などを掲げて、ナショナリズムに対応する必要がある。

その点では、5人の候補者の中でも、明確に保守のスタンスを打ち出している高市が優位に立つ。これに対して、小泉は保守なのかリベラルなのかはっきりしない。それもまた、小泉の敗因であろう。

外国人規制も度を過ぎると弊害が出てくる。介護の現場やコンビニなどでは、外国人の労働力に頼らなければ、動けない状況となっている。規制のみならず、外国人との共生もまた大きな課題であろう。

外交についても、中国や韓国は、高市の右寄り路線に懸念を示している。靖国神社に参拝するのかどうかなど、すぐに多くの疑問が呈された。バランスのとれた外交が必要だが、あまりそちらの配慮を働かすと、岩盤保守派の支持を失う危険性がある。

