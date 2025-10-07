小松菜奈とBLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）の交流がキャッチされ、ファンの注目を集めている。

【動画】再会を喜ぶ小松菜奈とジェニー（BLACKPINK）／小松菜奈＆ジェニーの最新シャネルコーデ

■小松菜奈の手を握って話すBLACKPINKジェニー

小松菜奈とジェニーは、現地時間10月6日にフランス・パリで行われた、CHANEL（シャネル）の2026年春夏コレクションショーに来場。小松はレザーのセットアップにミニバッグを合わせたオールブラックのパンツルック、ジェニーは淡いブルーのキャミソールとタイトなミディスカートのセットアップに、黄色のミニショルダーバッグを合わせた軽やかなペールカラーコーデと、対照的なスタイリングを披露した。

『ELLE Japan』公式SNSでは、会話するふたりの様子を捉えた動画が公開。ふたりはハグをし、ジェニーが小松の手を握りながら会話をしており、再会を喜んでいるようだ。

ファン動画では、小松を見つけるなり嬉しそうにハグをしにいくジェニーの姿も。ふたりの様子に、SNSでは「とっても尊い」「2人がいつも可愛いくてたまらない」「念願のナナジェニ」「相変わらず仲良しで癒される」「韓日のカリスマ女代表すぎて超良い」「ジェニから菜奈ちゃんに行ってんの全部可愛すぎる」など、大きな反響が寄せられている。

■レザーのパンツスタイルがかっこいい小松菜奈

■BLACKPINKジェニーはシャネルのペールカラーコーデで来場