小松菜奈とBLACKPINKジェニーがハグ！再会を喜ぶふたりの様子に「韓日のカリスマ」「とっても尊い」「念願のナナジェニ」の声
小松菜奈とBLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）の交流がキャッチされ、ファンの注目を集めている。
【動画】再会を喜ぶ小松菜奈とジェニー（BLACKPINK）／小松菜奈＆ジェニーの最新シャネルコーデ
■小松菜奈の手を握って話すBLACKPINKジェニー
小松菜奈とジェニーは、現地時間10月6日にフランス・パリで行われた、CHANEL（シャネル）の2026年春夏コレクションショーに来場。小松はレザーのセットアップにミニバッグを合わせたオールブラックのパンツルック、ジェニーは淡いブルーのキャミソールとタイトなミディスカートのセットアップに、黄色のミニショルダーバッグを合わせた軽やかなペールカラーコーデと、対照的なスタイリングを披露した。
『ELLE Japan』公式SNSでは、会話するふたりの様子を捉えた動画が公開。ふたりはハグをし、ジェニーが小松の手を握りながら会話をしており、再会を喜んでいるようだ。
ファン動画では、小松を見つけるなり嬉しそうにハグをしにいくジェニーの姿も。ふたりの様子に、SNSでは「とっても尊い」「2人がいつも可愛いくてたまらない」「念願のナナジェニ」「相変わらず仲良しで癒される」「韓日のカリスマ女代表すぎて超良い」「ジェニから菜奈ちゃんに行ってんの全部可愛すぎる」など、大きな反響が寄せられている。