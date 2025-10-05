CPU¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
CPU¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸ì¤ë»þ¡¢¥¯¥í¥Ã¥¯¼þÇÈ¿ô¤ä¥³¥¢¡¿¥¹¥ì¥Ã¥É¿ô¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖCPU¥¥ã¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡×¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎCPU¥¥ã¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦G¡¦¥¯¥ó¥Ï»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Pikuma: Exploring How Cache Memory Really Works
https://pikuma.com/blog/understanding-computer-cache
RAM¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Ã±°Ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ë32¥Ð¥¤¥È¡¢64¥Ð¥¤¥È¡¢128¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
CPU¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥åÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ò¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¹âÂ®¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¡£µÕ¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥åÆâ¤ËÂ¸ºß¤»¤º¡¢RAM¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ß¥¹¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤ÎCPU¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢ÄÌ¾ïL1¡¢L2¡¢L3¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î³¬ÁØ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦L1¥¥ã¥Ã¥·¥å
CPU¥³¥¢¤ËºÇ¤â¶á¤¯¹âÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÆÎÌ¤Ï¿ô½½KB¤È¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£L1¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½èÍý¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿ÍÑ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥¥ã¥Ã¥·¥å(d-cache)¤È¡¢¥¢¥»¥ó¥Ö¥ê¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÌ¿Îá¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëÌ¿Îá¥¥ã¥Ã¥·¥å(i-cache)¤ËÊ¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1993Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Intel Pentium¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥¥ã¥Ã¥·¥åÍÑ¤ÈÌ¿Îá¥¥ã¥Ã¥·¥åÍÑ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì8KB¤ÎL1¥¥ã¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦L2¥¥ã¥Ã¥·¥å
L2¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï L1¥¥ã¥Ã¥·¥å¤è¤ê¤âÄãÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÆÎÌ¤Ï¿ôÉ´KB¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1995Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Pentium Pro¤ÏIntel¤Îx86¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆL2¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÆÎÌ¤Ï256KB¤¢¤ë¤¤¤Ï512KB¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦L3¥¥ã¥Ã¥·¥å
L3¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÏºÇ¤âÄãÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÆÎÌ¤¬¿ôMB¤ÈºÇ¤âÂç¤¤¤¥¥ã¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎCPU¥³¥¢¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ß¤È½ñ¤¹þ¤ß¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¿Îá¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¼Â¹ÔÃæ¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤ËÆÉ¤ß¼è¤êÀìÍÑ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÈÌ¿Îá¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ìò³ä¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤Ï¡¢Ì¿Îá¥¥ã¥Ã¥·¥å¤È¥Ç¡¼¥¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬ÊÌ¡¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎARM CPU¤ÏL1Æâ¤ËÌ¿Îá¥¥ã¥Ã¥·¥å¤È¥Ç¡¼¥¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÊÌ¡¹¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢L2Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Apple¥·¥ê¥³¥ó¤ÎM1¤ÈM2¤Ç¤â¡¢Ì¿Îá¥¥ã¥Ã¥·¥å¤È¥Ç¡¼¥¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£M2¤ÎCPU¤Ë¤Ï¹âÀÇ½¥³¥¢¤È¹â¸úÎ¨¥³¥¢¤Î2¼ïÎà¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀÇ½¥³¥¢¤Ï192KB¤ÎL1Ì¿Îá¥¥ã¥Ã¥·¥å¤È128KB¤ÎL1¥Ç¡¼¥¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¢16MB¤ÎL2¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹â¸úÎ¨¥³¥¢¤Ï192KB¤ÎL1Ì¿Îá¥¥ã¥Ã¥·¥å¤È64KB¤ÎL1¥Ç¡¼¥¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¢4MB¤ÎL2¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢°ìÅÙÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¥Ç¡¼¥¿¤Î¼þÊÕ¥Ç¡¼¥¿¤â¤Þ¤È¤á¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤àÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½èÍý¤Ç»È¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¥á¥â¥ê¾å¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤¯¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢C¸À¸ì¤Î2¼¡¸µÇÛÎó¤ò½èÍý¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢C¤ÎÇÛÎó¤Ï¹ÔÍ¥Àè¤Ç¥á¥â¥ê¤Ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÂ¦¤Î¥ë¡¼¥×¤ÇÎó¤ò¡¢³°Â¦¤Î¥ë¡¼¥×¤Ç¹Ô¤ò½èÍý¤¹¤ëÊý¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¸úÎ¨¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê¾å¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë½ç¼¡¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
int sum_matrix_rows(int mat[M][N]) {
int sum = 0;
for (int j = 0; j < N; j++) {
for (int i = 0; i < M; i++) {
sum += mat[i][j];
}
}
return sum;
}
µÕ¤Ë¡¢³ÆÍ×ÁÇ¤¬¥á¥â¥ê¾å¤Ë»¶¤é¤Ð¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ê¥ó¥¯¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¸úÎ¨¤Î°¤¤¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ó¥Ï»á¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥á¥â¥ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢CPU¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥åÁàºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£