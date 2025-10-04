「完母がんばったで賞」と題された、10万円と手紙が添えられた写真の投稿がTikTokで話題になりました。投稿したのは、1歳4カ月の息子さんを育てるママ（@m.mhaoさん）。育児に奮闘する夫婦の愛にあふれたやり取りに、「素敵な夫婦」「良い夫婦で賞！」といった反響が寄せられました。



【画像】授乳を頑張ったママへ パパの手紙全文

完全母乳で息子さんを育ててきたママ。約1年間の授乳を終えて卒乳を迎えたタイミングで、思いがけないパパからのサプライズが……！くまのプーさん柄の可愛らしい封筒に入っていたのは、現金10万円と感謝の気持ちが込められた手紙でした。



手紙は「弱音も吐かず頑張ったで賞」と始まり、「約1年間、完全母乳お疲れさまでした。夜中も眠れない日々が続いたけれど、おかげで（息子ちゃん）もすくすく成長しました。本当にありがとう」と、感謝の言葉が綴られていました。



このボーナスは、すべてパパの自分のお小遣いから用意されたもの。普段から息子さんのお世話を積極的にしてくれる頼れるパパだと語るママは、「いつもそばで支えてくれてありがとう」とコメントし、家族の温かい絆が伝わる、心温まる投稿となりました。



写真を投稿したママ（@m.mhao）に話を聞きました。



ーーサプライズのボーナスを受け取ったときの、ママのお気持ちは？



「『え！なんのお金？！』と、とても驚きました。手紙を読み、さらに夫から『1年間授乳お疲れ様でした。これで好きなものをなんでも買って！俺にはこれくらいしかできないから』と、言われたときには号泣しました。いつも『ありがとう』と伝えてくれてはいたのですが、こうして形にして表してくれて、とても嬉しくて温かい気持ちになりました。



子どもが生まれてから、私は節約のために自分のものは買わないでいたので、”ひとつでもいいから好きなものを買ってほしい！”という気持ちだったようです（笑）」



ーー投稿の反響について、いかがでしょうか？



「様々なコメントがありましたが、ママさんの多くはやはり、日々の頑張りを褒めてもらいたい、認めてもらいたいと思っているのではないのかなと思いました。



『ありがとう』や『毎日がんばってるね』と言われるだけで、心が救われる人もいるのだろうなぁと感じました。実際に私も言われて、頑張ってよかったと思えたので、言葉にして伝えることは大切だなと改めて思いました」



ーーママから見たパパは、普段どんなパパでしょうか？



「子どもが産まれたときから、沐浴やオムツ替えを進んでしてくれていました。離乳食を作り置きしてくれたり、公園に遊びに連れて行ってくれたりします。何でも相談できる、とても頼りになる夫です」



ーー子育てのなかで、大切にしていることを教えてください。



「まず、夫婦間でたくさん話をすることを大切にしています。そして、できるだけみんなで公園に行ったり、お散歩に行ったりして家族で過ごす時間を作るようにしています。



少し話がそれますが、この前温泉に行った時にふと、『息子とはもう5年くらいしか一緒に温泉に入れないのか…時間がない！』と思ったので、限られた時間を大切にしたいなと改めて思いました」



感謝を伝え合い、支え合う夫婦の姿に多くのコメントが寄せられました。



「この投稿を見て、今日は妻にケーキを買っていくことにした」

「完ミだろうが完母だろうが、お母さんをしているママさん達に頑張っているで賞を差し上げます！」

「私からは良い夫婦で賞！これからも御幸せに♡」

「旦那様のお小遣いの使い方、最高！」

「待って待って…素敵過ぎて♡気持ちが嬉しいですね」



TikTok（@m.mhao）では、息子さんの元気いっぱいな可愛らしい日常を見ることができます。



