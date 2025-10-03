10月7日より放送されるTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』第1話のあらすじと先行カットが公開された。

本作は「このライトノベルがすごい！」殿堂入り作品の同名ライトノベルをTVアニメ化するもの。県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、良くも悪くも注目を集める彼の周りには、誰もが羨む華やかな仲間たちが集っていた。新たなクラスで迎えた2年生の春。朔は、ひとりの引きこもり生徒の更生を頼まれることに。福井を舞台に紡がれる、どこまでも青く、どこまでも眩しい、エモーショナル青春ストーリー。

第1話で描かれるのは、朔の“いつも通り”の高校2年生の春。何をとっても非の打ち所がない朔のまわりには、華やかな仲間たちが集うと同時に、それをやっかむ陰口が吹聴されることもまた日常だった。朔は、担任の岩波蔵之介から「引きこもりのクラスメイト・山崎健太を登校させてほしい」という依頼を受ける。原因を探るため、内田優空とともに彼の自宅へと赴く朔だったが、取り付く島もなく追い返されてしまい……。（文＝リアルサウンド編集部）