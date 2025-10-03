「下僕の苦労など知ったこっちゃない」



【動画】「とんでもない異変」爆誕！ 黒猫の自由すぎる『8番出口』

そんなコメントが添えられた、9秒ほどの動画が話題になっています。写っているのは、黒猫の「ノアール」ちゃん（5歳・女の子）。なんと、ウォーキングシミュレーターゲーム『8番出口』の地下通路を模したジオラマに、さっそうと現れました。



『8番出口』のルールは、無限に続く日本の地下通路に閉じ込められたプレイヤーが、周囲に存在する“異変”を見つけながら8番出口からの脱出を目指すというもの。



ノアールちゃんは通路の行き止まりでぴたりと静止。右折側には「8」の数字が書かれた黄色い出口案内板がありましたが、脱出する気はまったくない様子です。



視線を落とすと前足でそっと地面を撫で、砂かけするようにシャカシャカ…。



進むでも引き返すでもなく、ゲームのルールを完全スルーしてマイペースに楽しむ姿を見せました。



精巧に作り込まれたジオラマと、自由奔放なノアールちゃんの様子は25万件超の“いいね”を集め、「このような異変に出会いたい」「ひきかえす前にモフらないと」といったコメントが相次いでいます。飼い主のXユーザー・ティグノアさん（@Teagle_Noir）にお話を伺いました。



ジオラマ『8番出口』制作＆撮影秘話を聞いてみた

ーー本物さながらのジオラマに驚きました！ 制作方法やこだわった点を教えてください。



「プラスチックで枠組みを作って、中にプリントした紙を貼った物です。以前に段ボールで制作したのですが、より精巧に作りたいと思って制作しました。こだわった点は、L字の通路と天井照明です」



ーー完成後、ノアールちゃん、そして同居猫の「ティーグル」くん（5歳・男の子）の反応はいかがでしたか？



「先に中へ入ったのは、ノアールです。どちらもトンネル好きなので、すぐに入って遊んでいました」



ーー動画では、ノアールちゃんが“砂かけ”の仕草をしていますね。



「箱に入るといつもこんな感じです」



ーーふだん、この『8番出口』はどこに置いてあるのでしょうか。また、今後の制作予定があれば教えてください。



「いつでも遊べるように置いてあります。今のところまた何か作ることは考えていませんが、いいアイデア募集中です」



ゲームと猫の世界観が融合した“異変”に、笑いと癒やしの声が寄せられました。



「とんでもない異変だ」

「8番出口の猫かわいすぎます（笑）」

「これはひきかえす前にモフらないと」

「こりゃぁ…とんでもない異変が発生しておる…」

「猫がかわいいのは異変じゃないから先に進もう」

「かわいいです。すごくしっかり作られたジオラマですね」

「このような異変に出会いたいです。引き返したくないです」

「大きな異変だな〜（笑）。でも引き返さずに飛び込んでいきたい」

「タイルが異変起こしてるのかもしれませんね。ほりほりかわいい」

「かわいい猫ちゃんを抱いてハッピーエンドでこのゲーム終わりたい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）