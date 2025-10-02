株式会社バスクリン、12月末で事業終了…感謝の声多数 『バスクリン』『きき湯』『日本の名湯』などアース製薬が「責任をもって引き継ぎ」
株式会社バスクリンは、来年1月1日をもって完全親会社のアース製薬株式会社と合併することに伴い、今年12月31日をもって事業を終了する。10月2日までに、公式サイトに掲載した。
【動画】疲れがほぐされる！爽やかな姿で登場した高地優吾
三枚堂正悟代表取締役社長氏の名義で「1893年津村順天堂（現在の株式会社ツムラ）から始まった物語は、幾多の試練を乗り越え、多くのご支援をいただきながら、現在に至りました。『自然との共生を原点として、身体と心と環境の調和を図り、健やかで心地よい生活を提供する』その一心で社業に励み、皆さまと過ごした永い時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です。これまで本当にありがとうございました」と感謝。
「皆さまに愛されてきた『バスクリン』『きき湯』『日本の名湯』などの製品は、アース製薬が責任を持って引き継ぎ、これからも大切に育てていきます。私たちの歴史と想いは新しい形で生き続け、新しい価値を生み出していきます」
そして「これからも、皆さまとの時間をご一緒できますことを心から願っております」とつづった。
アース製薬は、今年3月11日開催の取締役会で、バスクリンの吸収合併を決議。10月1日には合併公告を出し、「当社は、令和7年3月11日付け合併契約により、株式会社バスクリン（住所：東京都千代田区九段北四丁目1番7号）を合併してその権利義務全部を承継し、株式会社バスクリンは解散することにいたしました」と伝えた。
『きき湯』のCMには、SixTONES・高地優吾（※高＝はしごだか）が出演している。SNSでは「バスクリンさんへのありがとうを込めて」「バスクリンさんには感謝しかありません」「感謝の気持ちでいっぱい買う!!」など、多数のコメントが寄せられている。
