YouTubeチャンネル「アーバンリポート」が『【超カオス】近鉄・大和西大寺駅高架化計画！平城宮跡を通る奈良線の移設構想はどうなる！？』と題して動画を公開。記者自らが近鉄大和西大寺駅を訪れ、日本最大級の平面交差を持つ同駅の高架化計画、そして平城宮跡を横切る近鉄奈良線移設事業について、地元の現状と今後の行方をわかりやすくリポートした。



「大和西大寺駅は奈良市に位置し、近鉄有数の交通の要所。大阪・京都・奈良・橿原方面を結ぶ巨大ジャンクションで、線路が平面交差しているため『近鉄にとってボトルネックになっています』」と課題を指摘。特に「開かずの踏切」として名高い駅西側の三つの踏切について、「ピーク時の遮断時間が1時間あたり40分以上」と深刻な現状を述べ、 踏切改良が急務であることを伝えた。



奈良県・奈良市・近鉄は駅高架化の基本計画を進めているが、「せっかく高架化を進めるのであれば、阪急淡路駅のように、線路同士も立体交差としたほうが、効果は大きいと感じます」と、単なる高架化ではなく、線路自体の抜本的な交差形態の見直しを訴えた。一方、膨大な事業費を理由に奈良市が消極姿勢をとり、別手段での開かずの踏切解消を模索している現状もレポート。「駅東側のように、道路をアンダーパスさせるのも可能性の一つ」と複数案が議論されている様子を解説した。



さらに注目されるのが、世界遺産・平城宮跡を通る奈良線の移設構想。古都奈良の文化財保護と地域交通の両立をめぐり、「平城宮跡の中を奈良線が通ることに対して、景観や文化財保護の観点から、近年問題視する声が出始めてきました」としつつ、「近鉄電車からの眺め自体が観光資源との意見もあり、議論は一筋縄ではいきません」と複雑な背景を紹介。



「奈良線の開業から100年にわたり、平城宮跡と共存してきたのであれば、今後も共存していく方向でいいのでは」と最後には共存案への思いも示した。



動画の締めくくりでは、「高架化事業とそれに伴う街の開発が進めば、そのポテンシャルを発揮し、さらに存在感のある街へと進化するかもしれません」と、今後の議論とまちづくりの行方に注目を促している。