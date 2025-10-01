チャムスの日本総代理店が新ブランド「チャンバーフェローズ」を始動　新シニア層に向けたカジュアルウェアを展開

「チャムス（CHUMS）」の日本総代理店を務めるランドウェルが、新ブランド「チャンバーフェローズ（Chamberfellows）」を始動した。東京・表参道エリアに旗艦店を11月7日にオープン。公式オンラインストアは2026年春夏コレクションの発売に合わせて2026年4月に開設する。

ブランド名のチャンバーフェローズは、「小さな部屋に集う仲間たち」を語源とし、「人生を楽しみ尽くす大人たちが自然と惹かれ合い、共鳴し合う場」という意味を込めて命名。"粋"という日本独自の美意識を現代の装いで体現することを目標とし、質の高いライフスタイルを追求する新シニア層に向けてメンズカジュアルウェアを提案する。

アイテムは、シャツジャケット（7万5900円）や、レギュラーフィットのチェルシーシャツ（3万9600円）、コーデュロイジャケット（12万1000円）とセットアップのパンツ（7万700円）、タートルネックニット（7万4800円）、スウェットパーカ（2万8600円）とセットアップのパンツ（1万9800円）などをラインナップする。

旗艦店は、2階建ての一軒家を丸ごと活用。ブランドのフルコレクションに加え、アンティーク腕時計などをセレクトする。

◾️Chamberfellows 南青山店

オープン日：2025年11月7日（金）

所在地：東京都港区南青山5-4-47