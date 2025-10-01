この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題の動画「Spotifyロスレス到来！おすすめのドングルDAC5選！【iPhone17シリーズにもおすすめ】」で、イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホンのPRスタッフ・ゆーでぃ氏が、Spotifyのロスレス配信について徹底解説。今回の動画では、最新のiPhone17シリーズにも最適な、ロスレス音源を最大限に楽しむためのドングルDAC5製品を、独自の視点で紹介した。



動画冒頭、ゆーでぃ氏は「ロスレスを最大限に楽しむのであれば、ワイヤレスではなくて、ドングルDACを使った有線接続がおすすめですよ」と断言。その理由を「特にiPhoneだとAACモデルコーデックしかないので、なおさら有線接続がおすすめ」と熱く語る。今回は価格帯別に厳選した5モデルの特徴・サウンド傾向を詳細にレビューしている。



まず廉価モデルとして紹介されたのは、Hi-Unit HSE-AD03-pnk（ピダック）。「迫力が欲しい、線が細いと感じるイヤホンにおすすめ。サウンドに押し出しが増し、低域もベースやドラムが際立つ」と述べる。9900円という手が届きやすい価格もポイントだ。



続いて取り上げたKiwi Ears Allegro Proについては「やっぱ、この小ささというか、挿すだけで使えてほとんどスマホと干渉もない。ケーブルがジャラジャラ出てないのが本当に便利」と太鼓判。音質は「すっきりしたサウンドでイヤホンの解像度がグッと上がる」点を高く評価した。



ほかにもディスプレイ付きで状況が一目で分かるShanling UA4、900mWもの高出力で大型ヘッドホンも余裕で鳴らせるFiiO QX13、そしてデザイン性と利便性に優れるNiPO A100をピックアップ。それぞれのメリットについて「出力が高いとパワーのある音が感じられる」「ケーブルのごちゃつきがなく、iPhoneと組み合わせて抜群の相性」と、実用面も含めて詳細に紹介した。



さらに、ドングルDAC初心者に役立つアクセサリー「LEPIC DAC POCKET」にも言及。「持っていると運用がかなり楽になる。初めて買う人はDAC POCKETも一緒に！」とおすすめしている。



「個人的におすすめなのはこれ、Kiwi Ears Allegro Pro。ケーブルレスで抜群に便利」と熱意を見せ、「今後はドングルDACと有線イヤホンのセット動画も出しますので楽しみに！」と締めくくった。