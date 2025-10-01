Image: Raymond Wong - Gizmodo US

残念ながら日本では未発売のMeta（メタ）のスマートグラス。CEOのマーク・ザッカーバーグ氏が「大ヒット！」と絶賛するRay-Ban（レイバン）とのコラボグラスの最新モデル＝第2世代が、つい先日発表されたばかり。

ただし、初代も販売継続です。新しい＝自分に合っているではないので、実機を持っている米Gizmodoに比較してもらいましょう。

ちなみに、ディスプレイ搭載でリストバンド装着で操作するのは、「Meta Ray-Ban Display」というまた別の新モデル。今回の比較はディスプレイなしの初代と第2世代です。

気がつけばスマートグラスが「世代」を刻むようになって、どれを買おうかな？という選択肢が増えてきています。Meta Ray-Banスマートグラス、初代と第2世代、どっちが欲しい？

バッテリー

第2世代へのアップデートにおける2大要素の1つがこれ、バッテリーです。初代のバッテリー持ち4時間から、第2世代は8時間と2倍になっています。充電ケース込みだと、初代の32時間から48時間へ。これは大きい。

レビューで1週間ほど第2世代を使いましたが、確実に2倍とは言えないまでも、明らかにバッテリー持ちがよくなったのはわかります。バッテリーデザインを見直し、メガネというモノの中に詰め込んだのは賞賛に値。

バッテリーに限っていえば、当然第2世代の圧勝です。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

アップデート2大要素のもう1つがこれ。動画撮影性能が大幅に上がりました。初代の動画解像度は1,080p（30fps）、これが第2世代では最大3K（30fps）へ！ 60fpsで撮影する場合は、1,080pまでですけどね。

動画解像度UPによって、ウェアラブルカメラ、自分の視点からの動きの撮影需要（自転車やバイクなど）をぐっと満たせるように。ちなみに写真は同じ。両モデルともに超広角12MPカメラです。

動画撮影に重きを置く人なら、これもおすすめは第2世代。

機能

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

バッテリーと動画解像度以外は、ほぼ横並びです。両モデル共にMeta AI対応。発表会で近日配布と言われているハイパーラプスやスロモ撮影、話している人の声を聞きやすくするConversation Focus機能も、両モデル共に使用可能。

AI機能目当ての人にとっては、どちらのモデルでもOK。ただし、実際試してみた自分からいわせてもらうと、結構動きにムラがある機能なので、ちょっとイラっとすることありそうですよ。

装着感

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

フレームタイプはどちらも3種、かけ心地には個人差があるとはいえ、決定的なことが1つ。若干重さが違います。

第2世代の方が2g重いのです。とはいえそこは2g。その重さが装着感に大きく影響はしないというのが個人の感想です。かけ比べても、特に何も感じませんでした。

第2世代はバッテリー持ちが2倍になっていることを思えば、たった2gの犠牲で済ませたMetaはむしろよく頑張った！

価格

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

第2世代、少し値上がりました。初代が329ドル（約4万9500円）からなのに対し、第2世代は379ドル（約5万7000円）から。50ドルの値上がり。

この値上げ分はバッテリーと動画解像度だと思えば、十分ありだと思います。個人的には、今買うならやっぱり第2世代をおすすめします。