Image: sdx15 via Shutterstock X離れは深刻？日本では、Twitterの登場が国民のSNS利用に大きな弾みをつけ、いまも一番人気はX（旧Twitter）という状態に変わりはありません。でも、世界に目を向けると、着実にX離れが加速しているようです。ThreadsがXを抜いた…このほどSimilarwebは、2026年初のSNSアクティブユーザーに関するレポートを発表。iOSならびにAndroidスマートフォンのThreads