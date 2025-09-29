オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパで1日5組限定！人気やちむん工房ARTIGIANOの器で楽しむアフタヌーンティーが話題
世界自然遺産やんばるの入口に佇むオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ。ここで開催中のやちむん工房「ARTIGIANO」とコラボしたアフタヌーンティーが話題を呼んでいる。1日わずか5組だけが体験できる、ぜいたくな午後のひとときを紹介しよう。
【写真】オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパで、やんばるの自然をテーマにした特別メニューが登場
■一枚として同じものがない、ARTIGIANOの特製やちむん
「やちむん」とは、沖縄の言葉で焼物の意味。2025年8月6日にスタートしたこのアフタヌーンティーでは、ホテルのコンセプト「島とあそぶ 森とつながる」を体現する特製のやちむんの器と、旬のマンゴースイーツが織りなす至福のマリアージュが楽しめる。
ARTIGIANOの職人が一つひとつ手作業で仕上げたその器は、どれひとつとして同じものはないのだとか。やんばるの深い森を表現した織部色と料理を美しく引き立てる白の美しいコントラストに目が奪われる。
■沖縄県産マンゴーが主役！トロピカルな沖縄の味覚
スイーツの主役は沖縄県産マンゴー。しっとりとした生地に、甘酸っぱいマンゴーとほろ苦いキャラメルクリームをサンドしたショートケーキやココナッツムースを合わせたマンゴーゼリー、マンゴータルトなど南国の恵みを存分に味わえる極上スイーツを取りそろえる。
一方、セイボリーメニューは、スパイス薫るホテルの人気メニューから厳選された品々が並ぶ。タコスミートとプチトマト、チーズをレタスで包んだタコスタルトや、プルドポークトルティーヤの芳醇な味わいが、スイーツの甘さを引き立てる。
■やんばるの恵みを感じる限定ドリンク
ドリンクメニューも沖縄らしさが満載だ。トロピカルフローズンのさわやかな酸味と甘味のハーモニーは、暑い日にこそ味わいたい一杯。ホテルオリジナルブレンドコーヒー「森」は、その名の通り、深い森を思わせる豊かな香りとコクが特徴的。
さらに10種類の紅茶から好みのものを選ぶ楽しみも。やんばる由来のシークワーサーやアセロラ、完熟マンゴーのジュースなど、地元素材を活かしたソフトドリンクも充実のラインナップ。
■ロビーラウンジで過ごす非日常のひととき
会場となるロビーラウンジは、木漏れ日が降り注ぎ、やんばるの森に自生する植物をふんだんに配置した緑あふれる空間。ホテルのコンセプトである「島とあそぶ 森とつながる」をイメージした環境音楽が流れ、やんばるの夜の森に佇んでいるような感覚に包まれる。アフタヌーンティーは1日5組限定。ゆったりとした時間の流れの中で、大切な人との会話も自然と弾むはず。
全室オーシャンビューの客室に滞在すれば、アフタヌーンティーの余韻に浸りながら、東シナ海に沈む夕日を眺めることもできる。JUNGLIAオフィシャルホテルズでもある「オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ」は、ジャングリア沖縄まで車で約30分。さらに、美ら海水族館までは約60分という立地は、やんばる観光の拠点としても理想的なロケーションだ。
■抽選で3人にARTIGIANOのカップセットがプレゼントされる
2025年10月31日(金)まで、アフタヌーンティーを利用してアンケートに答えると、毎月1名、計3名に1万7600円相当のARTIGIANO「ルーニコ ロングカップペアセット」が当たるキャンペーンが実施中だ。
プレゼントは工房での受け取りとなるため、職人の技を間近で見学できるという特典付き。沖縄旅行がさらにスペシャルなものになりそう。
ARTIGIANOとのコラボレーションで生まれた、今回のアフタヌーンティー。織部色と白のコントラストが美しい特製やちむんの器にマンゴースイーツが映える様子は、まさにアート作品のよう。味覚はもちろん、視覚、触覚、すべての感覚で沖縄の魅力を感じられる、ぜいたくな時間を過ごしてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
