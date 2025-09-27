[9.27 J2第31節](フクアリ)

※18:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 23 鈴木椋大

DF 2 高橋壱晟

DF 3 久保庭良太

DF 13 鈴木大輔

DF 67 日高大

MF 6 エドゥアルド

MF 18 杉山直宏

MF 42 イサカ・ゼイン

MF 44 品田愛斗

FW 9 呉屋大翔

FW 20 石川大地

控え

GK 35 若原智哉

DF 11 米倉恒貴

DF 15 前貴之

DF 24 鳥海晃司

MF 4 田口泰士

MF 10 横山暁之

MF 14 椿直起

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

FW 39 森海渡

監督

小林慶行

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

DF 25 小林慶太

MF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 17 藤井皓也

FW 10 古長谷千博

FW 14 塩浜遼

FW 28 神代慶人

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

MF 3 大西遼太郎

MF 7 竹本雄飛

MF 13 飯星明良

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

FW 18 半代将都

FW 20 大崎舜

監督

大木武