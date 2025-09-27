千葉vs熊本 スタメン発表
[9.27 J2第31節](フクアリ)
※18:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 13 鈴木大輔
DF 67 日高大
MF 6 エドゥアルド
MF 18 杉山直宏
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 35 若原智哉
DF 11 米倉恒貴
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 4 田口泰士
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
FW 39 森海渡
監督
小林慶行
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
DF 25 小林慶太
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 17 藤井皓也
FW 10 古長谷千博
FW 14 塩浜遼
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
MF 3 大西遼太郎
MF 7 竹本雄飛
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武
