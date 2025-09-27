9月24日に、株式会社セガは「龍が如くスタジオ」の最新情報を公開する「RGG SUMMIT 2025」を配信。イベント内で、2026年2月に大人気ゲームシリーズ『龍が如く』の最新作である『龍が如く 極3/龍が如く3外伝 Dark Ties』を発売すると発表した。さらに、それぞれの作品の主要キャストについても公表。『龍が如く 極3』に俳優の香川照之が出演することが明かされ、話題となっている。

【写真】迫力満点『龍が如く』最新作で“極道”になった香川照之

高橋ジョージから役を引き継ぎ

『龍が如く』は、2005年に誕生した「龍が如くスタジオ」によるドラマチックアドベンチャーゲームシリーズ。歓楽街を舞台に主人公たちが裏社会の事件に関わっていく、クライムサスペンスが売りの作品だ。注目の最新作で香川は、「ハマの帝王」として知られる東城会若頭補佐及び直系浜崎組組長・浜崎豪を演じる。

「『龍が如く 極3』は、2009年にリリースされた『龍が如く3』のフルリメイク作品です。グラフィックやキャラクターモデルが一新され、出演キャストにも変更がありました。香川さんも新たに起用されたキャストで、高橋ジョージさんから浜崎豪役を引き継いでいます。

衝撃的だったのは、浜崎が香川さんの顔をキャプチャーしてモデリングされており、さらに本人が声だけでなくキャラクターの顔の動きまで演じている点です。とことん“香川照之を主張する”出演方法に驚いた人は多かったのではないでしょうか」（ゲーム誌ライター）

ピエール瀧は“差し替え”に

香川といえば、2022年8月に女性への性加害行為が報道されている。報道によると、香川は2019年に銀座のクラブでホステスの下着を脱がせて体を触るなどし、それによって被害女性は心的外傷後ストレス障害を患ったという。

報道後、香川が出演していた番組やCMが次々と打ち切りに。当時の騒ぎを覚えている人は多く、ネット上では、《こういう人を表に出さないでほしい》《二度と使うな》といった批判が巻き起こった。また、過去に不祥事を起こして『龍が如く』関連作品から降板させられた俳優を引き合いに出し、《香川はOKってのが意味わからん》という声も。

「降板させられた俳優というのは、麻薬取締法違反の罪で逮捕されたピエール瀧さんのことです。瀧さんは、木村拓哉さんが主演を務めた『龍が如く』スピンオフ作品『JUDGE EYES:死神の遺言』に出演していました。しかし、瀧さんの逮捕を受けて、セガゲームスは同作の出荷とダウンロード販売を自粛。その後、瀧さんが演じた役のモデル・音声を差し替えています。当然、ファンはこの騒動を知っているので、今回のキャスティングに疑問の声が噴出するのも仕方ありません」（前出・ゲーム誌ライター）

実際にファンからは、

《ダブルスタンダードだろ》

《ピエール瀧は降板、香川照之は起用……意味がわからん》

など厳しい声が。しかし一方で、《正直面白そうすぎるだろ》《やったことはともかく実力は確かだし楽しみ！》など期待の声も多い。

思い切った香川の起用が、吉と出るか凶と出るか……。