コラボグッズのお店が東京と大阪にオープン！キャラコレ「RODY」×「サンリオキャラクターズ」ポップアップストア
世界中で愛されているバランスボールトイ「RODY」と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズを展開するポップアップストアが登場。
渋谷サクラステージと大丸梅田店の「キャラコレ」2店舗に、期間限定オープンします！
Shibuya Sakura Stage SHIBUYAサイド／大丸梅田店 キャラコレ「RODY」×「サンリオキャラクターズ」期間限定ポップアップストア
スケジュール：Shibuya Sakura Stage SHIBUYAサイド 3階 「キャラコレ」
開催期間：2025年10月2日(木)〜10月22日(水)
営業時間：10:00〜21:00
所在地：東京都渋谷区桜丘町1−4 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド大丸梅田店5F「キャラコレ」
開催期間：2025年10月28日(火)〜11月17日(月)
営業時間：10:00〜20:00 ※最終日は17:00まで
所在地：大阪府大阪市北区梅田3-1-1
※混雑状況に応じて整理券の配布など、入場制限する場合があります
※入場待機列が伸びた場合は、時間帯付き整理券を配布する可能性があります
※混雑した場合は近隣店舗の迷惑にならないようご注意ください
※当日の状況は、X（＠marimocraft_eve） から案内されます
JAMMYのバランスボールトイ「RODY（ロディ）」とサンリオの「サンリオキャラクターズ」がコラボしたグッズを展開するポップアップイベントをマリモクラフトが開催。
Shibuya Sakura Stage (渋谷サクラステージ)内と、大丸梅田店の「キャラコレ」に、期間限定のポップアップストア「RODY×サンリオキャラクターズ POP-UP STORE」がオープンします☆
Shibuya Sakura Stage内の 「キャラコレ」では2025年10月2日〜10月22日まで、大丸梅田店の「キャラコレ」では2025年10月28日〜11月17日まで開催。
世界中で愛されているバランスボールトイ「RODY（ロディ）」と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズがたっぷりなお店です。
ぬいぐるみやマスコット、ステッカーにクリアファイルなど、ポップでcuteなグッズを多数ラインナップ。
また、1会計につき税込2,200円以上の購入で1つもらえる「ポストカード」も用意されます！（無くなり次第終了）
ポップアップストア オススメグッズ
グッズ名価格：ぬいぐるみ 各3,080円(税込)ボールチェーンマスコット 各2,178円(税込)小銭入れ 各1,628円(税込)フェイスパスケース 各2,178円(税込)マメ巾着 各660円(税込)巾着M 各990円(税込) ※大丸梅田店にて2025年10月28日より発売アクリルクリップ 各825円(税込)A4クリアファイル 各440円(税込)缶バッジ2個セット 各880円(税込)アクリルキーホルダー 各748円(税込)ステッカー 各330円(税込)パタパタメモ 各880円(税込)Tシャツ 各4,400円(税込)トートバッグ 各3,960円(税込)ランチトート 各2,750円(税込)
※なくなり次第終了
※販売内容は状況により予告なく変更・中止になる場合があります
※画像は全てイメージ（実際の商品とは異なる場合があります）
※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接問合せください
バランスボールトイ「RODY（ロディ）」になりきったコスチュームの「サンリオキャラクターズ」たちや、キャラクターをイメージしたデザインの「RODY」を描いたグッズをたっぷり展開。
飾って楽しめるぬいぐるみや持ち歩ける小銭入れ、パスケースなど、豊富なラインナップでコラボグッズを取りそろえています☆
クリアファイルやメモ、トートバッグなど、実用的なグッズも登場。
カワイイが詰まったコラボデザインのグッズは、思わず欲しくなるような出来映えです！
購入特典「ポストカード」
配布対象：店舗での購入1会計につき税込2,200円以上で1点プレゼント
※当日のレシートのみ有効（レシートの合算は不可）
※1人1点のお渡し
※数に限りがあります（無くなり次第終了）
※画像はイメージです
※オンラインショップでの購入はノベルティ配布の対象外
1会計につき税込2,200円以上購入された方に「ポストカード」を1点プレゼント。
キュートなコラボデザインで描かれた「ハローキティ」や「シナモロール」たちのイラストが使用されています☆
オンラインショップ
注文受付期間：2025年10月2日(木)10:00〜11月17日(月)23:59
※注文完了後、お客様都合のキャンセル・返品・交換は一切受け付けていません
※なくなり次第終了
※オンラインショップでの購入はノベルティ配布の対象外です
※発送時期は、各グッズのページで確認ください
※発送は日本国内のみ
※商品画像はイメージです
※その他、配送や決済、返品についての詳しい情報は、オンラインショップを確認ください
マリモクラフトオンラインショップでも「RODY×サンリオキャラクターズ POP-UP STORE」で販売する一部商品が購入可能。
ポップアップイベントに行けない人も、オンラインでコラボグッズを購入できます！
世界中で愛されているバランスボールトイ「RODY」とコラボした「サンリオキャラクターズ」のグッズが盛りだくさんな期間限定ショップ。
キャラコレの「RODY」×「サンリオキャラクターズ」期間限定ポップアップストアは、東京・渋谷で2025年10月2日〜10月22日まで、大阪・梅田で2025年10月28日〜11月17日まで開催です☆
©2025 LEDRAPLASTIC JAMMY
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662233
