【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年9月29日〜10月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月29日〜10月5日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では動くしかないようです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分ルールを一生懸命作っていきます。誰かに流されないために、色々なことへの線引きを設定するでしょう。仕事や公の場では態度を変えていきます。取りかかる内容や達成していく物事よりも、周りへの接し方を柔らかくすることで調和を保っていくようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
状況を整えるより進んでいくしかないと思うようです。完璧さを求めてしまうと、間に合わないことがあると判断して、がむしゃらさを出していくでしょう。シングルの方は、天邪鬼になりがちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が周りの人達に自慢できるようなことを２人でしていきたいと考えています。
｜時期｜
9月29日 指示に従う ／ 10月3日 辛いことが減る
｜ラッキーアイテム｜
デザートカフェ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞