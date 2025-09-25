【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年9月29日〜10月5日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年9月29日〜10月5日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では動くしかないようです』


｜総合運｜　★★★☆☆


自分ルールを一生懸命作っていきます。誰かに流されないために、色々なことへの線引きを設定するでしょう。仕事や公の場では態度を変えていきます。取りかかる内容や達成していく物事よりも、周りへの接し方を柔らかくすることで調和を保っていくようです。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


状況を整えるより進んでいくしかないと思うようです。完璧さを求めてしまうと、間に合わないことがあると判断して、がむしゃらさを出していくでしょう。シングルの方は、天邪鬼になりがちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が周りの人達に自慢できるようなことを２人でしていきたいと考えています。

｜時期｜


9月29日　指示に従う　／　10月3日　辛いことが減る

｜ラッキーアイテム｜


デザートカフェ

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞