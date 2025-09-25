「呼ばない理由はない」115分で１G２A！フランスで無双する25歳MFに日本代表招集待望論！「絶対必要でしょ」
日本代表への復帰を期待する声が高まっている。
フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスのMF中村敬斗は、「体調不良」を理由に約２か月間、チームを離脱した。実際は、移籍を志願していたというのが専らの見方で、クラブがオファーを拒否したため、残留を余儀なくされた。
全体練習にすら参加していなかったため、日本代表のアメリカ遠征にも招集されなかったなか、９月11日に合流し、９月20日のサンテティエンヌ戦（２−３）でようやく実戦復帰を果たした25歳は途中出場から10分でいきなり初アシストをマークする。
さらに、初先発を果たした23日のクレルモン（４−１）では１ゴール・１アシストに加え、相手DFのレッドカード誘発にも関与。圧巻のパフォーマンスを見せた。
２部とはいえ、２試合（115分）で１ゴール・２アシストと無双状態のパフォーマンスに、インターネット上では次のような声が上がった。
「また代表に戻ってきてくれ！！！！今の日本にはキレキレのドリブルとぶち込んでいく攻めの姿勢が必要だよぉぉぉ！！！」
「右利きであれだけのクロス左足で上げられてシュート上手い選手は日本代表に絶対必要でしょ」
「中村敬斗は代表に戻ると思う。トップリーグにいても出れない選手もいるのに中村敬斗を呼ばない理由はない。シュートのうまさは代表でもトップレベル」
「日本代表でのブラジル、パラグアイ、そしてW杯で中村敬斗選手が暴れてくれることに期待ですね」
「やっぱり日本代表には中村敬斗が必要だわ」
果たして、パラグアイ、ブラジルと対戦する10月シリーズで、復帰を果たせるか。
【動画】さすがの決定力！中村敬斗が鮮烈初ゴール＆ピンポイントクロスで２試合連続アシスト
