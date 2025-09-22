大至急！【スタバ】に走れーーッッ♡ 今すぐ飲みたい「秋の新作」

【スターバックス】から秋の季節感を彩る新作ドリンクが登場中。こっくりとした色合いの焼き芋やチョコレートが楽しめるラテがラインナップしており、カフェタイムの気分を盛り上げてくれるかもしれません。今回はムースを乗せたドリンク系の「秋の新作」をお届け。自分へのご褒美にもおすすめです。

食感が楽しめるソース入り！「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」

アイスのみで味わえる、ほうじ茶 × 焼き芋を合わせたラテ。こっくりとしたイエローが映えるおしゃれな一杯に仕上がっています。公式サイトによればベースの「ほうじ茶ミルク」に「ごろっとした食感もある焼き芋風味のソース」「もちっとした食感の焼き芋風味のムースフォーム」を合わせた本格派。ドリンク系ながらほどよい飲み応えも感じられそうです。

大人な味わいが楽しめそうな「チョコレート ムース ラテ」

アイスまたはホットでいただける、チョコレート系のムースラテ。インスタグラマー@stb_____gramさんによると「ナッツソース、ミルク、エスプレッソ」が使われており、少し大人な味わいが楽しめそうです。さらに「チョコレートムースとパウダーをトッピング」していて、こっくりとした色味が映える華やかなビジュアルが気分まで上げてくれそう。食後のデザート感覚で飲むのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@stb_____gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino