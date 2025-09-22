「4000万円」のマイホームを購入予定ですが、金利が上がるニュースを見て迷っています。「固定金利」と「変動金利」のどちらにすべきでしょうか？

金利上昇の今、なぜ選び方に悩むのか？

住宅ローンの金利は、長らく超低金利が続いていました。しかし2024年以降、日銀の政策変更や物価上昇の影響で、市場では金利上昇の兆しが見え始めています。これにより、今後変動金利が上がっていく可能性も十分に考えられます。

こうした中、変動金利の「低さ」は魅力的ですが、将来的な返済額の増加リスクがあります。一方で固定金利は「安心感」がありますが、初期の金利が高くなりがちです。そのため、多くの人が「今はどちらが得なのか」と迷っているのです。



固定金利と変動金利、それぞれの違いと特徴

変動金利は、半年ごとに金利が見直されます。借入当初は金利が非常に低く、毎月の返済額を抑えやすいのがメリットです。ですが、金利が上がると返済額も増えるため、将来の家計に不安がある人には向いていない場合もあります。

固定金利は、借入時に金利が決まり、返済額が最後まで変わらないのが特徴です。金利が上昇しても影響を受けないため、長期間安定した返済をしたい人に向いています。ただし、金利は変動よりも高めに設定されていることが多く、総返済額も増える傾向にあります。



4000万円借りた場合の比較シミュレーション

ここでは、35年ローン・元利均等返済で比較してみましょう（諸費用除く概算）。

・変動金利（0.7％）

月々約11.3万円、総返済額 約4750万円

・固定金利（2.5％）

月々約14.2万円、総返済額 約5960万円

このように、月々の返済では約3万円の差があります。変動金利を選べば家計は楽になりますが、金利が上がれば月々の返済額も大きく増える可能性があります。



金利タイプを選ぶための判断基準

どちらを選ぶべきかは、以下のようなポイントで考えてみましょう。

・収入が安定している、今後増える見込みがある

→ 変動金利でも対応可能

・子どもの教育費や介護などで支出が増える予定

→ 固定金利で家計を安定させた方が安心

・将来転勤や転職などで売却する可能性がある

→ 返済期間が短いなら変動金利でもリスクは抑えやすい

・返済額が一定でないと不安になる

→ 固定金利が向いている



どちらも不安なら“ハイブリッド型”という選択肢も

最近は、固定と変動を組み合わせた「ミックスローン」や、最初の10年だけ固定にしてその後変動に切り替える「期間選択型固定金利」なども選べます。最初の数年は家計が苦しいかもしれないが、収入の見込みが立てば変動でもOK、というように、状況に応じた柔軟な選択も可能です。



大切なのは“将来の自分”をイメージすること

「金利はどう動くか？」は誰にも正確には読めません。だからこそ、自分の家計やライフプランに合った返済スタイルを選ぶことが、後悔しないための第一歩です。

安心感を重視するなら固定金利、コストを抑えたいなら変動金利。両方の良さを取り入れるハイブリッド型も、今の時代には現実的な選択肢です。

ローンの選び方は、家を選ぶのと同じくらい重要です。迷ったときは、複数の銀行で見積もりをとったり、FP（ファイナンシャルプランナー）に相談したりして、納得のいく決断をしましょう。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー