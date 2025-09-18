カップヌードル“魔改造”を本音レビュー！辛口評価連発のワケ
人気YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が公開した「9月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画で、9月発売の新商品レビュー企画が展開された。偏食で知られる氏原が、話題のカップ麺や菓子を忖度なく評価する中で、体重を維持するための驚きの食生活が明かされた。
動画冒頭、恒例となっている体重測定で「53.3kg」と発表した氏原。体重を増やすため、「200mlで400kcal摂れる」という高カロリーの栄養補助飲料「メイバランス」を飲んでいると告白した。これにはサカモトも「未来人やん」「チューブで生活しとる」と大爆笑。氏原自身は「結構革命」「すっごい楽」とその効率性を語る一方、「もう…甘くて甘くて」「ドロドロでくじけそう…」と、その味の過酷さも吐露。本来は食事をとれない人向けの商品を、「食べれるのに…」と複雑な表情で飲む姿に、偏食家ならではの壮絶な日常が垣間見えた。
今回のレビュー企画の目玉は、日清カップヌードルの定番フレーバーをアレンジした「魔改造シリーズ」。4種類の新作を前に、二人の評価は以下の通りとなった：
・魔改造カップヌードル（もつ鍋しょうゆ味）：サカモトが「美味い！もつ鍋感ちゃんとある」と高評価するも、氏原は「いやもうちょいいって欲しかったな〜」「もっともつ鍋感が欲しかった」とやや辛口の評価。
・魔改造シーフード（明太チーズもんじゃ）：サカモトは「すっごいもんじゃ。俺は好き」と好感触だったが、氏原は「いや、そのままでいいでしょ」とバッサリ。
・魔改造カレー（こってりガリマヨカレー）：二人とも「ノーマルカレーの方が好き」と意見が一致。アレンジによって本来の良さが消えてしまったと感じたようだ。
・魔改造チリトマト（エビチリトマト味）：サカモトが「元の方がいいわ」と述べ、氏原も「薄くエビチリがね…」と、アレンジが中途半端であると指摘した。
全体的にアレンジが“元祖”を超えられなかったという印象で、氏原は「薄くて過去を思い出しちゃって、それと違うってなるだけの時間が続いてんだよね」と独特の表現で総括。偏食家の鋭い味覚が光るレビューとなった。
