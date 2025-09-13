エコバックスの新ロボット掃除機「DEEBOT X11 OmniCyclone」実機をチェック＜IFA 2025＞
ドイツ・ベルリンで9月5日から開催したエレクトロニクスショー「IFA 2025」にて、掃除機メーカーのECOVACS（エコバックス）は最新ロボット掃除機「DEEBOT X11」シリーズを中心とした新製品のデモンストレーションエリアを展開していました。ここでは日本でも予約販売を開始した「DEEBOT X11 OmniCyclone」の機能展示を中心に紹介します。
IFA 2025のエコバックスブース。DEEBOT X11 OmniCycloneを中心とした新製品展示が行われた
既報の通り、エコバックスがIFAで発表した「DEEBOT X11 OmniCyclone」はサイクロン式の充電ステーションや3分間の充電で6％分回復できる急速充電機能を備えた新フラッグシップロボット掃除機。国内では229,900円で9月26日に発売予定です。
ステーションおよび本体がシックなカラーで統一されており、部屋のテイストを問わず置きやすそうな印象。ダストバッグを省きサイクロン式集じんとなったステーションは、前の取っ手を引くだけでダストボックスを引き出せ、ゴミを捨てやすそうでした。
DEEBOT X11 OmniCyclone
DEEBOT X11 OmniCycloneの機能展示
DEEBOT X11 OmniCycloneのロボット掃除機本体。前面には床面の状態をリアルタイムで検知する「AI Stain Detection 2.0」を搭載
壁際に来るとローラー型モップがせり出し、壁のキワまで掃除する
充電ステーション「OmniCycloneステーション」内にある水タンクの構造
OmniCycloneステーションは紙のゴミバッグを排除しバッグレス設計を採用。ゴミをサイクロン式で集めるダストボックスは取っ手を引くとワンタッチで引き出せる
なおエコバックスのブースでは同社の別ブランド掃除機「TINECO」（ティネコ）新製品として水拭き対応コードレス掃除機「FLOOR ONE S9 Scientist」「S9 Artist」、コードレス掃除機「Pure One A90S」も展示。TINECOはAmazonなどを通じ日本でも発売している商品なので、新製品の日本投入にも期待したいところです。
スマート掃除機「FLOOR ONE S9 Scientist」の実機。最大75分間の長時間稼働やモップの自動洗浄機能を備える。本体は約11cmの高さでソファ下などの狭い場所を掃除しやすい設計だ
