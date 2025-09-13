日本発「CENTUM」登場♡香りで記憶を紡ぐラグジュアリーフレグランス

2025年9月6日、日本発のラグジュアリーフレグランスブランド「CENTUM（センタム）」が誕生しました。古来より香りとともに文化を育んできた日本の繊細な感性を呼び覚ますように、「香りは記憶の情景」をコンセプトに誕生したコレクション。フランスで研鑽を積んだ調香師が40～100種もの香料を重ね合わせ、感情をテーマにした8種類の香りを展開。香りが心に残る情景を描き出す、特別な体験を届けてくれます。

CENTUMが届ける8種の香り

CENTUMは“感情”をテーマにした8つの香りをラインナップ。それぞれが心に触れた瞬間を思い出させ、記憶と感情を結びつけます。

054 フィフティフォー

価格：10,450円（税込）

ベルガモットやマリンノートが織りなす爽やかな朝の光。

062 シックスティトゥー

価格：11,550円（税込）

アンバーやローズが深い安らぎを表現。

058 フィフティエイト

価格：11,550円（税込）

バイオレットとバニラが自分らしさを奏でる香り。

041 フォーティワン

価格：10,450円（税込）

グリーンティやマンダリンが寄り添う優しさを表現。

075 セブンティファイブ

価格：10,450円（税込）

スペアミントや金木犀が新しい一歩を感じさせます。

069 シックスティナイン

価格：11,550円（税込）

クラシックローズとヒノキが静かな強さを香らせます。

073 セブンティスリー

価格：10,450円（税込）

金木犀やヴァイオレットが秘めた想いを映し出す。

100 ハンドレッド

価格：12,100円（税込）

シトラスとグリーンティが満ち足りた時間を演出。

20mLサイズで10,000～12,000円（税込）と持ち運びやすく、日常に寄り添います。

ディスカバリーセットやデザイン

「CENTUM」の魅力を気軽に体験できるディスカバリーセット（8,690円税込）は、8種の香りを一度に楽しめる特別なコレクション。

ポケットサイズで薄型のオリジナルボトルは、日常に持ち運びやすいデザイン。

蓋にはCENTUMのロゴを刻印し、洗練された佇まいを演出します♡ プレゼントにもぴったりの上質感が漂います。

発売日・展開情報

発売は2025年9月6日（土）。オンラインストアに加え、POP UP STOREでも販売されます。

渋谷区猿楽町の会場では、9月6日～10日と20日～24日の2期間限定で展開。時間は12:00～19:00まで。香りの世界を実際に体験できるこの機会は見逃せません♪

香りとともに新しい記憶を

日本の香り文化を現代に呼び覚ます「CENTUM」。8種の香りは、あなたの感情や瞬間に寄り添い、日常を豊かに彩ります。

上質な香料と緻密な調香技術で生まれたフレグランスは、まるで物語を紡ぐように心に残る体験をもたらすもの。

大切な自分へのご褒美にも、特別な人へのギフトにも最適。香りが導く新しい記憶を、ぜひ「CENTUM」で体験してみてください。