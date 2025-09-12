【ポケモンカード】あみあみ秋葉原が「メガブレイブ」「メガシンフォニア」を抽選販売！《14日まで》

フィギュアをはじめ、キャラクターグッズ、カードゲームなどホビー商品を幅広く取り扱う「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」は、人気のポケモンカードの抽選販売を実施しています。

2025年9月8日12時から14日23時59分までは、ポケモンカードゲームMEGA拡張パック「メガブレイブ」「メガシンフォニア」（各5400円）の応募を受け付けています。

購入できるのは9月21日のみ

Yahoo！JAPANのデジタルチケットサービス「PassMarket（パスマーケット）」にて応募できます。パスマーケットでの応募にあたって「Yahoo! ID」の登録が必要です。

「メガブレイブ」と「メガシンフォニア」はそれぞれ抽選受付ページが異なるので、両方欲しい人はそれぞれ応募してください。

当落結果の発表は9月17日12時からの予定です。当選者は21日19時50分まで、チケット（購入整理券）が取得できます。

購入期間は、9月21日11時0分から20時0分まで。期間中に「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」（東京都千代田区外神田1丁目15-16 秋葉原ラジオ会館4F）にてチケットを提示すると、その場で対象商品を購入できます。

今年8月1日に発売された「メガブレイブ」と「メガシンフォニア」は人気商品のため、入手困難な状況です。そんな人気のポケモンカードをゲットする貴重なチャンス。9月21日に店舗に買いに行ける人は応募してみて。

＜参考＞

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）