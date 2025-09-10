10年引きこもりの35歳の男がハマった女はキャバ嬢!?“真面目すぎる男”の暴走を止めたい親友たちの決意【作者に聞く】
有名大学を卒業して、大手の会社に入社。しかし、パワハラ気質な上司の圧に耐えられず、3年で退職。以降、10年間の引きこもり生活を送っていた山村。ようやく前を向き始め、スーパーでアルバイトを始めた。そこで出会った苦学生の21歳の女の子にデートに誘われ、連れて行かれたのはキャバクラだった！35歳の男が本気で恋をしたのはキャバ嬢だった、おたみ(@otamiotanomi)さんの「ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話」の怒涛の展開に目が離せない！
漫画『ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話』は、作者おたみさんの友人に起きた出来事をもとに描かれた衝撃のエピソード。高校時代からの友人である山村はエリート街道を歩んでいたものの、職場でのパワハラを機に10年間の引きこもり生活。その後ようやく社会復帰し、スーパーでのバイトを始めると21歳の大学生いおりとの出会いが！そんな山村を心配するのが、友人の橋田と作者のおたみさんだ。おたみさんは小学生の頃にクラスメイトと漫画を描きはじめ、そのまま描き続けて美術高校・美術大学へ進学。卒業後に出版社へ投稿し漫画家になった。
作者のおたみさんにこの作品を描いたきっかけを聞いてみると、「この漫画は実際に僕の友人に起きたことを漫画にしているのですが、僕自身どう助言していいかわからずオロオロしていました」と当時を振り返る。だからこそ「僕らの場合はこうだった」と、読者に伝えたい思いがこの作品に込められているのだそう。「当時起きたことを羅列するだけではなく、そのときの感情を思い起こして丁寧に描くことを心掛けています」と制作についてのこだわりを語ってくれた。
今後の展開については「本来なら中盤辺りなのですが、僕ら周辺の話なので地続きといいますか、今現在にも繋がっていますので、どの辺りで終わるかはまったく決めていないです」と語っており、作品はまだリアルタイムで続いていくようだ。山村のいおりへの想いと、目を覚ましてほしいと願う親友たちの葛藤。どんな結末を迎えるのか読者も共に見守っていこう。
取材協力：おたみ(@otamiotanomi)
