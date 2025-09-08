デート代返金目的で18時間にわたり連れ出しか…49歳男を現行犯逮捕「無理矢理連れ去ってはいない」容疑否認　東京・足立区

東京・竹の塚警察署で目撃されたのは、カメラに気が付いたのか、とっさにうつむく男。

金銭をだまし取ろうとして、交際相手の女性を長時間にわたり連れ出した疑いで逮捕された杉本俊広容疑者（49）です。

2人の間にはデート代などを巡り金銭トラブルがあったとみられ、杉本容疑者はデート代を返金してもらうために驚きの行動に出たのです。

9月4日、茨城県にある女性の自宅に押し掛けると、女性が飼っている猫やキャットタワーなどを自身の車に積み込みます。

女性が車に乗らざるを得ない状況を作ると、杉本容疑者の自宅がある東京・足立区まで約18時間にわたり連れ出したとみられています。

警視庁によりますと、女性から「助けて」というメッセージを受信した親戚が警察に相談。

杉本容疑者の自宅で張り込んでいたところ2人が帰宅し、警察が現行犯逮捕しました。

その際、杉本容疑者は手が付けられないほど大声を上げ、「なんで警察が来てるんだ!?女が警察読んだのか？なんで家をみせなきゃいけねえんだ！」と暴れ回ったといいます。

杉本容疑者は手錠をかけられてもなお、車に乗り込むことを拒否。

抵抗を続けたといいます。

杉本容疑者は調べに対し、「金銭関係で口論になったことはあるが、無理やり連れ去ったりはしていません」と容疑を否認しています。